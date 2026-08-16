जलपर्णीतून बायोसीएनजी, प्लास्टिकमधून क्रूड ऑइल...गडकरींनी प्रदुषणावर सांगितला उपाय

नागपूर : “जलपर्णी पुन्हा वाढता कामा नये. वाडी एमआयडीसीतून दूषित पाणी येत असेल तर त्याची तपासणी करून संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे,” असे स्पष्ट मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं आहे. नागपूर महापालिकेच्यावतीने अंबाझरी तलाव येथे जलपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी गडकरी बोलत होते. अंबाझरी तलाव हे नागपूरचे वैभव असून त्याचे संवर्धन करतानाच शहराच्या विकासाला पर्यावरणाची जोड देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले..जलपर्णी ही केवळ तलावाची समस्या म्हणून न पाहता त्यातून उत्पन्नाचा मार्गही शोधता येतो, असे गडकरी म्हणाले. जलपर्णीपासून बायोसीएनजी तयार करता येते. भांडेवाडी येथे कचऱ्यावर आधारित प्रकल्प यशस्वी झाला असून त्यातून मोठ्या प्रमाणावर सीएनजी निर्मिती शक्य आहे. महापालिकेच्या वाहनांमध्ये पेट्रोल-डिझेलऐवजी सीएनजीचा वापर वाढवावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली..Nagpur Police Endlife: नागपूरमध्ये सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाची साडीने गळफास घेऊन जीवन संपविले; पोलिस दलात खळबळ, कारणांचा तपास सुरू.प्लास्टिक कचऱ्याबाबतही गडकरींनी वेगळा पर्याय सांगितला. प्लास्टिकपासून क्रूड ऑइल तयार करण्याचे तंत्रज्ञान वापरता येते. भांडेवाडीमध्ये सेंद्रिय खतनिर्मितीचे कामही सुरू असून रासायनिक खतांचा वापर कमी करून विषमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली..अंबाझरीत येणारे दूषित पाणी रोखले नाही तर पुन्हा जलपर्णीचा त्रास निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. “गडकरी आले, उद्घाटन झाले आणि पुन्हा जलपर्णी वाढली, असे होता कामा नये,” असे ते म्हणाले. अंबाझरी आणि नाग नदी प्रकल्पाच्या माध्यमातून भविष्यात नागपूरमध्ये जलपर्यटनाची मोठी संधी निर्माण होऊ शकते. अंभोऱ्यापर्यंत बोटीने जाता यावे, तसेच सुरक्षित जलक्रीडा आणि पाण्यावर उतरणाऱ्या विमानासारख्या संकल्पनांवरही काम करता येईल, असे गडकरींनी सांगितले..Nagpur Rural Development: ७९ वर्षांनंतरही स्वातंत्र्य आहे कुठे?; स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळानंतरही मूलभूत सुविधांची ग्रामस्थांना प्रतीक्षा.“आपलं सरकार असलं तरी जनतेचा प्रश्न असेल तर आवाज उठवलाच पाहिजे. जनता आपली मालक आहे,” असे सांगत त्यांनी अंबाझरीतील प्रदूषणाचा मुद्दा लावून धरणाऱ्या आमदार परिणय फुके आणि संजय भेंडे यांचे कौतुक केले. नागपूर स्वच्छ, कचरामुक्त आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी अशाच ठोस प्रयत्नांची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.