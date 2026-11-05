Jam Project Water: पिके हातची गेल्यावरच ‘जाम’चे पाणी मिळणार का? रब्बी हंगाम संकटात; कपाशी, तूर आणि फळबागांना सिंचनाची प्रतीक्षा

जलालखेडा : शेतकऱ्यांच्या हातात आलेला घास हिरावून घेतल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का, असा संतप्त सवाल जाम प्रकल्पाच्या पाण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. रब्बी हंगामातील पिके वाचविण्यासाठी कपाशी, तूर तसेच संत्रा-मोसंबीच्या फळबागांना सध्या पाण्याची नितांत गरज आहे. मात्र, गरजेच्या वेळी जाम प्रकल्पाचे पाणी मिळणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे..यंदा पावसाने अपेक्षित साथ न दिल्याने खरीप हंगामातील उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. आता रब्बी हंगामातील पिके वाचविण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर आहे. कपाशीला बोंडांची वाढ आणि उत्पादनासाठी पाण्याची गरज असून, तूर पिकालाही योग्य वेळी ओलावा आवश्यक आहे.नरखेड तालुक्यातील अनेक शेतकरी जाम प्रकल्पाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. मात्र, विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाणीपातळीत घट झाल्याने पर्यायी सिंचनाची सोय मर्यादित झाली आहे. .संत्रा-मोसंबीच्या फळांची वाढ आणि झाडांचे आरोग्य टिकविण्यासाठी नियमित पाणी देणे गरजेचे आहे. पाण्याअभावी फळगळ होण्याची आणि उत्पादन घटण्याची भीती बागायतदारांना आहे. शेतीचा वाढता खर्च आणि सिंचनाच्या पाण्याची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पिकांचे नुकसान होण्यापूर्वीच प्रशासनाने जाम प्रकल्पाच्या पाण्याचे नियोजन करून आवर्तनाबाबत स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे..खरीप हंगामात पावसाच्या कमतरतेमुळे अपेक्षित उत्पादन मिळाले नाही. आता रब्बी हंगामातील पिके हातची जाऊ नयेत यासाठी जाम प्रकल्पाचे पाणी तातडीने उपलब्ध करून द्यावे. पाणी सोडण्याचा निर्णय वेळेत झाला नाही तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल.- सुधाकर बढिये, शेतकरीसंत्रा आणि मोसंबीच्या बागा जगविण्यासाठी नियमित पाणी देणे आवश्यक आहे. पावसाअभावी विहिरींची पाणीपातळी कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत जाम प्रकल्पाचे पाणी मिळाले नाही तर फळबागांचे नुकसान सहन करावे लागेल.- प्रफुल्ल कोढे, शेतकरी.शेतकऱ्यांना पाण्याची गरज असतानाच पाणी मिळाले पाहिजे. पिके वाळल्यानंतर किंवा उत्पादनाचे नुकसान झाल्यानंतर पाणी सोडून काय उपयोग? जाम प्रकल्पाच्या पाण्याचे नियोजन करून सिंचनासाठी तातडीने पाणी उपलब्ध करून द्यावे.- वसंत चांडक, माजी सभापती, नरखेडकपाशी आणि तूर ही सध्या महत्त्वाच्या वाढीच्या टप्प्यावर आहेत. या पिकांना वेळेवर पाणी मिळाले नाही तर उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करावे.- श्वेता पांडे, महिला शेतकरीजाम प्रकल्प फक्त ७० टक्के भरला असून यातील काही पाणी पिण्यासाठी आरक्षित असते. यामुळे सिंचनासाठी फक्त एक पाळी पाणी देण्यात येईल व यासाठी डिसेंबर महिन्याचे नियोजन आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी नंतरच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.- अश्विन पेंदाम, सेक्शनल इंजिनिअर, जाम प्रकल्प.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.