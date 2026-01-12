नागपूर
Nagpur News: माँसाहेब जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळा; मातृतीर्थावर लाखो जिजाऊ भक्तांची उपस्थिती; जिजाऊसृष्टी येथे शिवधर्म ध्वजारोहण!
Shivdharm flag hoisting at Jijausrushti: जिजाऊ जन्मोत्सवाच्या भव्य सोहळ्याला लाखो भक्तांची उपस्थिती, शिवधर्म ध्वजारोहणाचे आकर्षण
-गजानन काळुसे
सिंदखेड राजा : मातृतीर्थ सिंदखेड राजामध्ये लाखो जिजाऊ भक्तांच्या उपस्थितीत उद्या सोमवारी ४२८ वा माँसाहेब जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळा भव्य पद्धतीने साजरा होणार आहे. त्यासाठी प्रशासन व मातृतीर्थ सज्ज झाले आहे. राजे लखुजीराव जाधव यांच्या राजवाड्यात जिजाऊ जन्मस्थळी सूर्योदयापूर्वी महापूजन विधिवत पद्धतीने संपन्न होणार आहे. यानंतर नागरिकांसाठी जिजाऊ जन्मस्थळ दर्शनासाठी खुले होईल.