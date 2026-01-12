Rajmata Jijau Jayanti: Sea of Devotees Witness Historic Celebrations

Rajmata Jijau Jayanti: Sea of Devotees Witness Historic Celebrations

Sakal

नागपूर

Nagpur News: माँसाहेब जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळा; मातृतीर्थावर लाखो जिजाऊ भक्तांची उपस्थिती; जिजाऊसृष्टी येथे शिवधर्म ध्वजारोहण!

Shivdharm flag hoisting at Jijausrushti: जिजाऊ जन्मोत्सवाच्या भव्य सोहळ्याला लाखो भक्तांची उपस्थिती, शिवधर्म ध्वजारोहणाचे आकर्षण
Published on

-गजानन काळुसे

सिंदखेड राजा : मातृतीर्थ सिंदखेड राजामध्ये लाखो जिजाऊ भक्तांच्या उपस्थितीत उद्या सोमवारी ४२८ वा माँसाहेब जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळा भव्य पद्धतीने साजरा होणार आहे. त्यासाठी प्रशासन व मातृतीर्थ सज्ज झाले आहे. राजे लखुजीराव जाधव यांच्या राजवाड्यात जिजाऊ जन्मस्थळी सूर्योदयापूर्वी महापूजन विधिवत पद्धतीने संपन्न होणार आहे. यानंतर नागरिकांसाठी जिजाऊ जन्मस्थळ दर्शनासाठी खुले होईल.

Loading content, please wait...
Nagpur
Birth Anniversary
jijau
district
Celebration
devotees
Marathi News Esakal
www.esakal.com