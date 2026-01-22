Pombhurna Accident: मजुरांच्या वाहनाला अपघात; दोन ठार, २२ जखमी, तेलंगणातील महिला कामासाठी निघाल्या अन् काय घडलं..

पोंभुर्णा: तेलंगणा राज्यात रोवणीच्या कामासाठी गेलेल्या मजूर महिलांना घेऊन परत येत असलेल्या पिकअप बोलेरो वाहनाचा मंगळवार (ता. २१) पहाटे साडेपाचच्या सुमारास नांदगाव येथे भीषण अपघात झाला. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला. २२ मजूर जखमी झाले आहेत. मृतांत वनिता भिकाजी मरस्कोल्हे (वय ३८ रा. डोंगरहळदी ता. पोंभुर्णा), हरिदास विलास मीटपल्लीवार (वय ४३ रा. नांदगाव, ता. मूल) यांचा समावेश आहे. .Solapur News: भाजपत सर्व्हेच्या आडून घराणेशाही; नेत्यांच्या पत्नी, भाऊ, मुलास उमेदवारी, निष्ठावंत कार्यकर्ते मात्र बाजूलाच!.सिंदेवाही तालुक्यातील पवनपार, चिंधीचक आणि पोंभुर्णा तालुक्यातील डोंगरहळदी येथील महिला मजूर तेलंगणा राज्यातील आदिलाबाद जिल्ह्यातील सोमपल्ली येथे रोवणीसाठी गेले होते. काम संपल्यानंतर सर्व मजूर एमएच ३४ बीझेड ३१२७ या क्रमांकाच्या पिकअप बोलेरोने गावाकडे परत येत होते. .नांदगावजवळील वळण मार्गावरील मोठ्या खड्ड्यामुळे वाहन चालकाचा ताबा सुटला आणि वेगाने चाललेल्या वाहनाने रस्त्याच्या कडेला उभे असलेल्या हरिदास मीटपल्लीवार यांना जोरदार धडक दिली. त्यानंतर वाहन थेट विजेच्या खांबावर आदळले. .Wardha Crime:‘सायको किलर’कडून दोन वृद्धांचा खून; युवकाचे भर बाजारात धडकी भरवणारे कृत्य, आर्वी शहरातील थरारक घटना!.या अपघातात वनिता भिकाजी मरस्कोल्हे यांचा जागीच मृत्यू झाला. गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात हलविण्यात आलेल्या हरिदास मीटपल्लीवार यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. अपघातात जखमी झालेल्या २२ मजुरांना तातडीने मूल उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.