Nagpur Crime News : कामठीत बनावट नोटांचा पर्दाफाश; तीन व्यापाऱ्यांना अटक, कसा उघडकीस आला प्रकार?

कामठी, ता. ६ : शहरात बनावट नोटा चलनात आणण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून नवीन कामठी पोलिसांनी दोन व्यापारी बंधूंना अटक केली आहे. अशुल रविशंकर यादव (वय ४२), आरुल रविशंकर यादव (वय ३६), आकाश रविशंकर यादव अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. तिघेही दुधाच्या व्यवसायाशी संबंधित असून नियमितपणे बँकेच्या कॅश डिपॉझिट मशीनमध्ये रक्कम जमा करीत होते..३१ जुलै २०२५ रोजी कामठी-नागपूर मार्गावरील गरुड चौकातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एटीएम कॅश डिपॉझिट मशीनमध्ये आरोपींनी ५०० रुपयांच्या ३८ नोटा, म्हणजेच १९ हजार रुपये जमा केले होते. मशीनची तपासणी करताना रिजेक्टेड बिनमध्ये या नोटा आढळून आल्या. तपासणी केल्यानंतर त्या सर्व नोटा बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये यादव बंधूंनीच नोटा जमा केल्याचे दिसून आले..यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे शाखा व्यवस्थापक अमोल सूर्यकांत राऊत यांनी नवीन कामठी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यावरून आरोपींना अटक करण्यात आली. ही कारवाई पोलीस उपायुक्त डॉ. निखिल पखाले, सहाय्यक पोलीस आयुक्त अंकुश खेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन यादव, नसीम अंसारी, राहुल वाघमारे, किशोर महंत आणि सोनू मेश्राम यांनी केली..यासंदर्भात बोलताना, नोटांची तपासणी नाशिक येथील इंडियन सेक्युरिटी प्रेसमध्ये करण्यात आली असता त्या बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपींना अटक करण्यात आली असून बनावट नोटा कुठून मिळाल्या याचा तपास सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महेश आंधळे यांनी दिली.