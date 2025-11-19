Nagpur Politics : कामठीत नगराध्यक्षपदासाठी ‘संगीत खुर्ची’

कामठी : नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदांच्या उमेदवारी अर्जांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, नगराध्यक्ष पदासाठी तब्बल १८ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले आहेत, तर ३ उमेदवारांचे अर्ज त्रुटीमुळे रद्द करण्यात आले. नगरसेवक पदासाठी ३४ जागांसाठी २०६ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरल्याची माहिती निवडणूक विभागाकडून देण्यात आली. छाननीदरम्यान काही उमेदवारांच्या अर्जामध्ये आवश्यक संलग्नक नसल्याने अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले. रमेश मनोहर बाली (अपक्ष)यांनी उमेदवारी अर्जासोबत शपथपत्र जोडले नसल्याने त्यांचा अर्ज रद्द झाला. सरमतीया मोहम्मद आसिफ (काँग्रेस) यांनी पक्षाचा अधिकृत एबी फॉर्म न जोडल्याने त्यांचाही अर्ज बाद झाला. सुनील कडगाये (शिवसेना ठाकरे गट) यांनी एबी फॉर्म न जोडल्याने अर्ज रद्द करण्यात आला..नगरसेवक पदासाठी मोठी स्पर्धाकामठी नगरपरिषदेत एकूण ३४ जागांसाठी २०६ उमेदवार रिंगणात असून, प्रभागनिहाय लढती अधिक चुरशीच्या होण्याची शक्यता वाढली आहे. प्रमुख पक्षांसह अपक्षांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती यंदाच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य ठरणार आहे. कामठीत आगामी निवडणूक वातावरणात प्रत्येक पक्षाकडून शक्तिप्रदर्शन आणि कार्यकर्त्यांचा रस्सीखेच सुरू असून, अधिकृत उमेदवारी यादी जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक राजकारणाला अधिक वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत..मिनी विधानसभेसाठी रंगत.नगराध्यक्षपदाचे १८ उमेदवार वैधअपक्ष, प्रमुख राजकीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांसह विविध पार्श्वभूमीचे उमेदवार या निवडणुकीत रिंगणात उतरले आहेत. वैध उमेदवारांची यादी पुढीलप्रमाणे —अजय अग्रवाल (भाजप), शकुर नागाणी (काँग्रेस), अजय कदम (बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच), शहजाह शफाहत अन्सारी (राष्ट्रवादी काँग्रेस – अजित पवार गट), किशोर गेडाम (बसपा), प्रशांत नगरकर (वंचित बहुजन आघाडी), शकिउर रहेमान (एमआयएम), बागवान मुदतशिर मजहर (आम आदमी पार्टी),, उमेश भोकरे (शिवसेना – शिंदे गट), उमेश सीताराम पोहरे (शिवसेना – ठाकरे गट), तहसिंन अख्तर अन्सारी (अपक्ष), सुलेमान अब्बास हैदरी (अपक्ष), राजकुमार रामटेके (अपक्ष), अजिउल हैदरी (अपक्ष), कामिनी कंठाने (अपक्ष), शमीना परवीन कमाल अख्तर (अपक्ष), प्रशांत बनसोड (अपक्ष), श्यामकुमार पुरोहित (अपक्ष).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.