Nagpur Court: खून प्रकरणात पत्नीसह तिघांना जन्मठेप; प्रियकराच्या मदतीने केला होता पतीचा खून

Nagpur News: राजू कुकुर्डे यांच्या हत्येप्रकरणात पत्नी शुभांगी, तिचा प्रियकर रूपेश आणि साथीदार हरिचंद्र बिरहा दोषी ठरले. न्यायालयाने तिघांना सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
नागपूर : कामठीतील बहुचर्चित राजू कुकर्डे हत्याकांडातील तिन्ही आरोपींना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. आरोपींमध्ये राजूची पत्नी, तिचा प्रियकर व त्यांना साथ देणाऱ्याचा समावेश आहे.

