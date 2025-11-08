नागपूर

Nagpur Accident: कळमना मार्गावर भीषण अपघात; ट्रकच्या धडकेत पतीचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

Fatal Road Crash Near Kalamna: शहरातील कळमना परिसरात घडलेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार पतीचा मृत्यू झाला, तर पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. ही घटना बुधवारी रात्री चिखली चौकाजवळ घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
कामठी : शहरातील कळमना परिसरात घडलेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार पतीचा मृत्यू झाला, तर पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. ही घटना बुधवारी (ता.५) रात्री चिखली चौकाजवळ घडली.

