Nagpur Accident: कळमना मार्गावर भीषण अपघात; ट्रकच्या धडकेत पतीचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

कामठी : शहरातील कळमना परिसरात घडलेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार पतीचा मृत्यू झाला, तर पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. ही घटना बुधवारी (ता.५) रात्री चिखली चौकाजवळ घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, मोहम्मद असलम शौकत (वय ५९, रा. पिवळी हवेली चौक, जुनी कामठी) व त्यांची पत्नी जैतून निशा मोहम्मद अहमद हे आपल्या ॲक्टिवा (क्रमांक एमएच ३१ डब्ल्यू एस ३९३१) वरून मोठा ताजबाग परिसरातून कामठी येथील घरी जात असताना, एमएच ४० बीएल ६१२७ क्रमांकाच्या ट्रकने त्यांना मागून जोरदार धडक दिली..या अपघातात दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले. नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळावरून दोघांनाही कामठी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीदरम्यान मोहम्मद असलम शौकत यांना मृत घोषित केले, तर पत्नी जैतून निशा उपचार घेत आहेत..Jaipur Accident: भीषण अपघात! डंपरची ४० वाहनांना धडक; ५० जणांना चिरडलं, ११ लोकांचा जागीच मृत्यू, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता.या अपघाताबाबत मृताच्या मुलगा मोहम्मद अरशद मोहम्मद यांनी कळमना पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक सौम्य गुऱ्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली असून, कळमना पोलिस अधिक तपास करीत आहेत..