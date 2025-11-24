Nagpur Accident: कन्हान राष्ट्रीय महामार्गावर भरधाव ट्रकच्या धडकेत ३४ वर्षीय दुचाकीस्वार पवन मेश्रामचा जागीच मृत्यू

कन्हान : कांद्री परिसरातील धन्यवाद गेटजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर रविवारी संध्याकाळी घडलेल्या अपघातात ३४ वर्षीय दुचाकीस्वार पवन मेश्राम यांचा मृत्यू झाला..प्राप्त माहितीनुसार, पवन मेश्राम (रा. संताजी नगर, कांद्री) हे सायंकाळी पाचच्या सुमारास आपल्या दुचाकीने घरी जात होते. दरम्यान मागून येणाऱ्या कोळसा भरलेल्या ट्रकच्या (एमएच४०/एके ७३८४) चालकाने भरधाव वेगात व निष्काळजीपणे वाहन चालवत त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली..धडकेची तीव्रता एवढी होती की पवन यांचे संतुलन सुटून ते ट्रकच्या मागील चाकाखाली आले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच कन्हान पोलिसांचे वाहतूक कर्मचारी अनिल यादव, आशिष खोब्रागडे व इतर कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले..Nagpur Accident : ट्रकच्या धडकेत दोन मित्रांचा मृत्यू; एक अभियंता तर दुसरा आंतरराष्ट्रीय कंपनीत कामाला.पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उपजिल्हा रुग्णालय, कामठी येथे पाठविण्यात आला. कन्हान पोलिस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.