Khamgaon Jalna Railway: खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग कागदावरच; पुन्हा हुलकावणी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरतोय दिवास्वप्न

Railway Project: विदर्भ आणि मराठवाड्याला जोडणारा महत्त्वाकांक्षी खामगाव–जालना रेल्वे मार्ग गेली अनेक दशके केवळ कागदोपत्रीच अडकून आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात साधा उल्लेखही न झाल्याने हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याऐवजी दिवास्वप्न ठरत असल्याची भावना नागरिकांत तीव्र झाली आहे.
सिद्धांत उंबरकार
खामगाव (जि. बुलडाणा) : विदर्भ आणि मराठवाड्याला जोडणारा महत्त्वाकांक्षी खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग अनेक दशकांपासून केवळ कागदोपत्रीच अडकून आहे. सर्वेक्षण, बैठका, आंदोलने आणि नेत्यांच्या पाठपुराव्याचे फोटो एवढ्यापुरतीच या प्रकल्पाची मजल मर्यादित असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे चित्र आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाचा साधा उल्लेखही न झाल्याने हा मार्ग प्रत्यक्षात येण्याऐवजी दिवास्वप्नच ठरत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.

