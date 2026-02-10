Khamgaon Jalna Railway: खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग कागदावरच; पुन्हा हुलकावणी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरतोय दिवास्वप्न

खामगाव (जि. बुलडाणा) : विदर्भ आणि मराठवाड्याला जोडणारा महत्त्वाकांक्षी खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग अनेक दशकांपासून केवळ कागदोपत्रीच अडकून आहे. सर्वेक्षण, बैठका, आंदोलने आणि नेत्यांच्या पाठपुराव्याचे फोटो एवढ्यापुरतीच या प्रकल्पाची मजल मर्यादित असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे चित्र आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाचा साधा उल्लेखही न झाल्याने हा मार्ग प्रत्यक्षात येण्याऐवजी दिवास्वप्नच ठरत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे..१९१० मध्ये खामगाव-जालना रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. विदर्भ-मराठवाड्याला जोडणारा हा मार्ग विकासाचा सेतू ठरेल, अशी अपेक्षा तेव्हापासून व्यक्त केली जात आहे. तब्बल ४ हजार ९०७ कोटी ७० लाख रुपये खर्चाचा, १६३ किलोमीटर लांबीचा आणि १६ स्थानकांचा हा ब्रॉडगेज प्रकल्प बुलडाणा जिल्ह्याला रेल्वे नकाशावर ठळकपणे आणणारा ठरणार आहे. तसेच सिल्लोड, जालना परिसरातील औद्योगिक विकास, अजिंठा लेणी पर्यटन कनेक्टिव्हिटी, सिंदखेडराजा व इतर व्यापारी केंद्रांना जोडण्याच्या दृष्टीने हा मार्ग महत्त्वाचा मानला जातो..Naded News: रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणास गती! संभाजीनगर-परभणी प्रकल्प लागणार मार्गी; जमीन अधिग्रहणासाठी बजावल्या नोटिसा...मात्र एवढे महत्त्व असूनही गेली अनेक वर्षे या प्रकल्पाचे नशीब खुललेले नाही. सर्वपक्षीय नेत्यांकडून केवळ घोषणा केल्या जातात; पण प्रत्यक्षात प्रकल्प पुढे सरकत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पातील ५० टक्के हिस्सा म्हणजेच सुमारे २ हजार ४५३ कोटी रुपयांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यताही दिली होती..तरीही अद्याप कुठलीही हालचाल झाली नाही. नुकतेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. दळणवळण व्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली. राज्यातील अनेक प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे; मात्र महत्त्वाकांक्षी खामगाव-जालना रेल्वे मार्गाचा साधा उल्लेखही नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..Indian Railway: महाराष्ट्रातील रेल्वेसाठी २३,९२६ कोटींचा निधी, अमृत भारत स्थानकांना गती.खामगाव तालुकाप्रत्यक्ष प्रगती शून्य बुलडाणा जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार प्रतापराव जाधव राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. चौथ्यांदा खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर आणि मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्याने, वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला खामगाव-जालना रेल्वेमार्ग आतातरी मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा जिल्हावासीयांना होती. मात्र प्रत्येक अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाकडे दुर्लक्षच होत असल्याने निराशा वाढत आहे. रेल्वे मंत्र्यांसोबतच्या बैठका, पाठपुराव्याचे फोटो आणि माध्यमांतील बातम्या यापुरताच हा विषय मर्यादित राहत असून, प्रत्यक्ष प्रगती शून्य असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.