Nagpur Crime: लायटर न दिल्याने चाकूने हल्ला, युवकाचा मृत्यू

सकाळ वृत्तसेवा
खापरखेडा : खापरखेडा परिसरातील कन्हान, कोलार आणि पेंच नदीच्या त्रिवेणी संगमावर असलेल्या प्रसिद्ध बिना घाटावर सिगारेट पेटवण्यासाठी लायटर न दिल्याने तीन ते चार अज्ञात व्यक्तींनी दोन युवकांवर चाकूने हल्ला केला. यात एका युवकाचा मृत्यू झाला तर दुसरा गंभीर जखमी झाला.

