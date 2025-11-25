Nagpur Crime: लायटर न दिल्याने चाकूने हल्ला, युवकाचा मृत्यू

खापरखेडा : खापरखेडा परिसरातील कन्हान, कोलार आणि पेंच नदीच्या त्रिवेणी संगमावर असलेल्या प्रसिद्ध बिना घाटावर सिगारेट पेटवण्यासाठी लायटर न दिल्याने तीन ते चार अज्ञात व्यक्तींनी दोन युवकांवर चाकूने हल्ला केला. यात एका युवकाचा मृत्यू झाला तर दुसरा गंभीर जखमी झाला. .मृताचे नाव आशिष रोशन गोंडाणे (वय ३३) असून गंभीर जखमीचे नाव सुशीलकुमार मोतीराम गेडाम (वय ३३) तिघेही रा. पिवळी नदी, नागपूर असे आहे. आशिष गोंडाणे, सुशीलकुमार गेडाम आणि सचिन पुनीमहेश मिश्रा (वय ३१) रा. यशोधरानगर, नागपूर हे तिघे मित्र रविवारी पार्टीसाठी बिना घाटावर गेले होते..दुपारी सचिन मिश्रा नागपूरकडे निघून गेले होते. सायंकाळी सहाच्या दरम्यान अचानक चार अज्ञात युवक तेथे आले. त्यांनी आशिष आणि सुशीलकडे सिगारेट पेटवण्यासाठी लायटर मागितले..लायटर दिल्यावर परत मागितल्यावर वाद झाला. आरोपींपैकी एकाने चाकू काढून आशिषच्या छाती व पोटावर वार केले..Congress Leader Kolhapur : कोल्हापुरात काँग्रेस नेत्याचा बंगला फोडला, पत्नीवर धारधार शस्त्राने वार; कुरिअर बॉय असल्याचा बहाण्याने रोकड लुटली.तर सुशीलच्या पाठीवरही शस्त्राने वार केले. सचिन यांनी तत्काळ ११२ क्रमांकावर फोन केला. आशिष गोंडाणे याला कामठी येथील आशा हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.