नागपूर

Nagpur Crime: अल्पवयीन शाळकरी मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार; दोन आरोपी अटकेत

Nagpur News: खापरखेडा परिसरात ११ वर्षाच्या शाळकरी मुलावर अमानुष अत्याचार; पोलिसांनी तत्पर कारवाई करून मुख्य आरोपीसह आरोपी ताब्यात घेतले.घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली असून शाळा व समाजसेवकांनी पीडित बालकाला धीर दिला.
Nagpur Crime

Nagpur Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खापरखेडा : खापरखेडा परिसरात पुन्हा एकदा माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. केवळ अकरा वर्षांच्या निरागस शाळकरी मुलावर दोन नराधमांनी अमानुष अत्याचार केल्याची संतापजनक बाब उघडकीस आली असून, या घटनेने संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
crime
school
student
abuse
law
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com