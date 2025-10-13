Nagpur Crime: अल्पवयीन शाळकरी मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार; दोन आरोपी अटकेत

खापरखेडा : खापरखेडा परिसरात पुन्हा एकदा माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. केवळ अकरा वर्षांच्या निरागस शाळकरी मुलावर दोन नराधमांनी अमानुष अत्याचार केल्याची संतापजनक बाब उघडकीस आली असून, या घटनेने संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे..काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या शाळकरी मुलाच्या हत्येची जखम अजूनही ताजी असताना पुन्हा अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती झाल्याने नागरिक हादरले आहेत. सदर बालक स्थानिक शाळेत पाचवीत शिकतो..घटनेच्या दिवशी तो आपल्या घराजवळच खेळत असताना, दोन विकृत मानसिकतेच्या युवकांनी त्याला फसवून मोकळ्या जागेत नेले आणि त्याच्यावर अमानुष अत्याचार केला. इतकेच नव्हे, तर घटनेनंतर आरोपींनी पीडित मुलाला जीव मारण्याची धमकी देऊन भयभीत केले. या भीतीमुळे निरागस मुलगा दोन दिवस शाळेत गेला नाही. शेवटी, शाळेत आल्यावर वर्गशिक्षकांनी चौकशी केली असता, घडलेला प्रकार उघडकीस झाला..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, शाळेचे मुख्याध्यापक आणि स्थानिक समाजसेवक प्रकाश खापरे यांनी तत्काळ पुढाकार घेत पीडित बालक व त्याच्या आईला धीर दिला आणि खापरखेडा पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत मुख्य आरोपीसह एका विधीसंघर्षग्रस्त आरोपीला ताब्यात घेतले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक हरिष रुमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राहुल चव्हाण, उपनिरीक्षक विलास करंगामी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, पुढील तपास सुरू आहे..आरोपींवर फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवाया प्रकरणाने संपूर्ण खापरखेडा परिसरात संताप उसळला आहे. समाजातील नागरिक, पालक आणि सामाजिक संघटनांकडून आरोपींवर फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवून कठोरातील कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी होत आहे..समाजातील संताप वाढलाजीत सोनेकर हत्याकांडानंतर काही आठवडेच उलटले असताना पुन्हा एकदा अल्पवयीन मुलावर अत्याचार झाल्याने, नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. विकृतीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी व प्रशासनाने ठोस पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे..Nagpur Crime: अकरा वर्षीय मुलाची अपहरण करून हत्या; खापरखेडा जवळील चनकापूर हादरले, तिघांना अटक.पोलिसांची तत्पर कारवाईया प्रकरणी डीसीपी संदीप पाखले, एसीपी अंकुश खेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू असून, खापरखेडा पोलिसांनी तत्परतेने आरोपींना ताब्यात घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.