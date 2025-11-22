Electric Shock: विजेच्या धक्क्याने मायलेकाचा मृत्यू; खापरखेडा परिसरातील चनकापूर येथील घटना

खापरखेडा : तारांवर कपडे वाळत घालताना विजेचा धक्का लागून माय-लेकाचा जागीच मृत्यू झाला. खापरखेडा पोलिस हद्दीतील जयभोलेनगर चनकापूर येथील शुक्रवारी (ता. २१) सकाळी ही घटना घडली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..निर्मला उत्तम सोनटक्के (वय ५०) आणि मुलगा लोकेश उर्फ लकी उत्तम सोनटक्के (वय ३०, रा. वार्ड क्र. १, जयभोलेनगर) अशी या मृतांची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, निर्मला सोनटक्के घरासमोरील लोखंडी तारेवर भिजलेले कपडे वाळविण्यासाठी टाकत होत्या..तेव्हाच बाजूला असलेल्या प्रवाहित विजेच्या तारांना स्पर्श झाल्याने त्यांना शॉक लागला. तेवढ्यात झोपेतून जागा झालेला मुलगा लोकेश आईला वाचवण्यासाठी धावला. परंतु त्यालाही विजेचा झटका बसला..शेजाऱ्यांनी तत्काळ दोघांना दहेगाव येथील लाईफलाईन रुग्णालयात नेले. मात्र डॉक्टरांनी तपासून दोघांनाही मृत घोषित केले. त्यांचे मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी नागपूरच्या मेयोत पाठवण्यात आले..Latur News: उदगीरमध्ये नववधूचा संशयास्पद मृत्यू; पतीसह सासरच्या सहा जणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल.मृत लोकेश हा भानेगाव येथील कोळसा खाणीत काम करत होता. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी माय-लेकावर होती. घटनेनंतर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पंचनामा केला. त्याचप्रमाणे खापरखेडा पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक हरीष रुमकर यांच्या मार्गदर्शनात सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.