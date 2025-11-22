नागपूर

Electric Shock: विजेच्या धक्क्याने मायलेकाचा मृत्यू; खापरखेडा परिसरातील चनकापूर येथील घटना

Nagpur News: तारांवर कपडे वाळत घालताना विजेचा धक्का लागून माय-लेकाचा जागीच मृत्यू झाला. खापरखेडा पोलिस हद्दीतील जयभोलेनगर चनकापूर येथील शुक्रवारी सकाळी ही घटना घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
खापरखेडा : तारांवर कपडे वाळत घालताना विजेचा धक्का लागून माय-लेकाचा जागीच मृत्यू झाला. खापरखेडा पोलिस हद्दीतील जयभोलेनगर चनकापूर येथील शुक्रवारी (ता. २१) सकाळी ही घटना घडली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

