Road Accident: कारचे दार उघडताच दुचाकी आदळली, ट्रकच्या चाकाखाली येऊन महिलेचा मृत्यू

खापरखेडा: कार, दुचाकी आणि ट्रकच्या विचित्र अपघात घडला. कारचे दार उघडल्याने दुचाकी त्यावर आदळल्याने दुचाकीवरील पती-पत्नी रस्त्यावर पडले. तेव्हाच मागून येणाऱ्या ट्रकच्या चाकाखाली आल्याने महिलेचा मृत्यू झाला. खापरखेडा येथील बाजारपेठेत गुरुवारी सायंकाळी घडलेल्या या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त होत आहे. .या अपघातात शबनम सत्तार छवारे (वय ४०, रा. सोनार गल्ली, प्रभाग क्रमांक २, खापरखेडा) असे मृताचे नाव असून त्यांचे पती सत्तार इस्त्राईल छवारे (वय ४३) किरकोळ जखमी झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, शबनम छवारे सोसायटीतील काम आटोपून पतीसोबत एमएच-४०-टी-७५९४ क्रमांकाच्या दुचाकीने घरी जात होत्या. मुख्य बाजारपेठेतील चेमरी गेटजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर एमएच -४०-सीए-८४१३ क्रमांकाची कार रस्त्याच्या कडेला उभी होती.. दुचाकी त्यावर आदळली. त्यामुळे दोघेही रस्त्यावर पडले.दरम्यान, मागून येणाऱ्या एमएच-४०-सीडी-४०५० क्रमांकाच्या ट्रकच्या चाकाखाली शबनम छवारे आल्या. यात त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना नागपूर येथील मॅक्स खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच खापरखेडा पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. अपघातातील कार, ट्रक आणि दुचाकी पोलिसांनी ताब्यात घेतली असून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.