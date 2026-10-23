नागपूर

Road Accident: कारचे दार उघडताच दुचाकी आदळली, ट्रकच्या चाकाखाली येऊन महिलेचा मृत्यू

Khaparkheda Accident : खापरखेडा बाजारपेठेत कारचे दार उघडल्याने दुचाकीची धडक बसून पती-पत्नी रस्त्यावर पडले. मागून आलेल्या ट्रकच्या चाकाखाली आल्याने ४० वर्षीय शबनम छवारे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
A woman died after a collision involving a car, motorcycle and truck in Khaparkheda market area.

A woman died after a collision involving a car, motorcycle and truck in Khaparkheda market area.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खापरखेडा: कार, दुचाकी आणि ट्रकच्या विचित्र अपघात घडला. कारचे दार उघडल्याने दुचाकी त्यावर आदळल्याने दुचाकीवरील पती-पत्नी रस्त्यावर पडले. तेव्हाच मागून येणाऱ्या ट्रकच्या चाकाखाली आल्याने महिलेचा मृत्यू झाला. खापरखेडा येथील बाजारपेठेत गुरुवारी सायंकाळी घडलेल्या या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त होत आहे.

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