kidney Sale Case: किडनी विक्री प्रकरणी दिल्लीतील डॉक्टर होता ‘पद्मश्री’चा इच्छुक; डॉक्टरचे राजकीय परिवाराशी संबंध..

चंद्रपूर: किडनी विक्री प्रकरणात देशातील दोन प्रतिष्ठित डॉक्टरांची नावे समोर आल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रातील आणखी काही ‘बडे मासे’ पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला असून, कोलकाता येथील ज्या पॅथॉलॉजीमध्ये रक्तचाचण्या करण्यात आल्या होत्या, तेथे नागभीड तालुक्यातील रोशन कुडे याला घेऊन विशेष तपास पथक आज बुधवारी (ता. ३१ डिसेंबर) तपासासाठी रवाना झाले आहे. दरम्यान, किडनी विक्रीत कोट्यवधी रुपयांची तस्करी होत असून, केवळ पाच ते आठ लाख रुपयेच पीडितांच्या हातात पडत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील दिल्लीतील आरोपी डॉ. रवींद्रपाल सिंग याचे नाव सन २०२२ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराच्या इच्छुकांच्या यादीत होते, असे कळते..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .रोशन कुडे याच्या कंबोडियातील किडनी विक्री प्रकरणातून देशभर पसरलेल्या मानवी अवयव तस्करीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे. या प्रकरणात सोलापूर येथून अटक करण्यात आलेला रामकृष्ण सुंचू उर्फ डॉ. कृष्णा याच्या कॉल डिटेल्समध्ये दिल्ली येथील डॉ. रवींद्रपाल सिंग याचे नाव पुढे आले. त्यानंतर पोलिस तपासात तामिळनाडू राज्यातील त्रिची येथील स्टार किम्स हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. राजरत्नम गोविंदस्वामी याच्याशी संबंधित दुवे समोर आले. डॉ. राजरत्नम याच्या रुग्णालयात बेकायदेशीररीत्या किडनी काढून प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया केल्या जात असल्याची माहिती तपासात उघड झाली आहे..पंजाबमधील मोहाली येथून अटक करण्यात आलेल्या हिमांशू भारद्वाज याच्यावर जुलै २०२२ मध्ये याच रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. आतापर्यंत तपासात या रुग्णालयात १५ हून अधिक बेकायदेशीर शस्त्रक्रिया झाल्याची माहिती समोर आली आहे.दरम्यान, या दोन्ही डॉक्टरांच्या अटकेसाठी विशेष तपास पथक रवाना झाले होते. २९ डिसेंबर रोजी डॉ. रवींद्रपाल सिंग याला दिल्लीत अटक करण्यात आली. मात्र, पहाटे चार वाजता खराब हवामानामुळे विमान उड्डाण करू न शकल्याने त्याला २४ तासांच्या आत चंद्रपूर न्यायालयात हजर करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे त्याला परत दिल्लीतील रोहिणी न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यासाठी अतिशय तातडीने रात्रीच एक पोलिस उपनिरीक्षक या प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती न्यायालयात सादर करण्यासाठी दिल्लीत पोचला..डॉ. रवींद्रपाल सिंग हे अत्यंत प्रतिष्ठित डॉक्टर असून ते तपासात सहकार्य करतील, असे नमूद करत न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. तसेच, २ जानेवारी रोजी चंद्रपूर न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांचा मोबाईल तपास पथकाने ताब्यात घेतला आहे. दरम्यान, कृष्णा व हिमांशू भारद्वाज यांच्याव्यतिरिक्त देशात किडनीविक्रीसाठी कार्यरत असलेली मोठी साखळी असल्याचे तपासात समोर आले आहे. उपरोक्त दोन्ही डॉक्टर तपास पथकाच्या हाती लागल्यानंतर अनेक धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..राजरत्नमला राजकीय पाठबळतामिळनाडू येथील डॉ. राजरत्नम गोविंदस्वामी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. त्याच्या कुटुंबातील एक सदस्य राज्यात मंत्री असल्याने राजकीय दबावामुळे तपास पथकाला त्याच्यापर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत असल्याची चर्चा आहे. सहा महिन्यांपूर्वीही डॉ. राजरत्नम याचे नाव बेकायदेशीर किडनी प्रत्यारोपण प्रकरणात पुढे आले होते; मात्र त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई होऊ शकली नव्हती..भीतीमुळे पीडित आलेच नाहीतरोशन कुडे यांच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ येत्या ३ जानेवारी रोजी मिंथूर ते नागभीड पायदळ मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात प्रहार संघटनेचे संस्थापक बच्चू कडू यांच्यासह किडनी विकलेल्या पाच युवकांनीही सहभागी होण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र मंगळवारी नागपुरात येण्यासाठी ठरलेले हे युवक प्रत्यक्षात आले नाहीत. पाचपैकी केवळ एक युवक नागपुरात पोहोचला होता; मात्र इतर सहकारी न आल्याचे लक्षात येताच तोही परत गेल्याची माहिती आहे. भीती तसेच पोलिस चौकशीला सामोरे जावे लागेल, या कारणामुळे हे युवक मोर्चात सहभागी होण्यासाठी आले नसावेत, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..जटिल गॅस्ट्रो शस्त्रक्रियांमध्ये तज्ज्ञडॉ. रवींद्रपाल सिंग हे मॅक्स हेल्थकेअर येथे यकृत, स्वादुपिंड, पित्ताशय शस्त्रक्रिया विभागाचे प्रिन्सिपल कन्सल्टंट असून, जटिल गॅस्ट्रो शस्त्रक्रियांमध्ये तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात. २०२२ मध्ये त्यांचे नाव त्यांच्या वैद्यकीय सेवेसाठी पद्मश्री पुरस्कारासाठीच्या इच्छुकांच्या यादीत होते, असे कळते..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...असा झाला डॉ. रवींद्रपालचा कृष्णाशी संपर्करामकृष्ण सुंचू उर्फ कृष्णा याने कंबोडियात स्वतःची किडनी विकल्यानंतर या रॅकेटमध्ये सहभाग घेतला. त्याने आतापर्यंत १६ जणांना किडनी विक्रीसाठी कंबोडियात पाठवले. कोरोनानंतर तो तिथे जाऊ शकला नाही. मात्र, पैशाच्या हव्यासामुळे त्याने देशातील अनेक किडनी प्रत्यारोपण करणाऱ्या डॉक्टरांची ‘आरोग्य तपासणी’च्या नावाखाली भेट घेण्यास सुरुवात केली. २००३ मध्ये कृष्णाने डॉ. रवींद्रपाल सिंग याच्या रुग्णालयात तपासणी केली होती. त्यावेळी त्याने कंबोडियात किडनी विकल्याची माहिती दिली. येथून दोघांमध्ये संपर्क वाढला. डॉ. रवींद्रपाल हा डॉ. राजरत्नम यांच्या रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करत असत. आतापर्यंत २० हून अधिक वेळा डॉ. राजरत्नम त्या ठिकाणी गेल्याचे तपासात समोर आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.