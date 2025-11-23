नागपूर

Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! चाकूचा धाक दाखवून व्यवसायीकावर खंडणी मागणारा अटकेत

Knife Threat and Extortion Attempt in Nagpur: डेकोरेशनचा व्यवसाय करणाऱ्या एका व्यक्तीला गुंडाने चाकूचा धाक दाखवून खंडणी मागितली. ही घटना पाचपावली पोलिस ठाण्यांतर्गत उघडकीस आली आहे.
नागपूर : डेकोरेशनचा व्यवसाय करणाऱ्या एका व्यक्तीला गुंडाने चाकूचा धाक दाखवून खंडणी मागितली. ही घटना पाचपावली पोलिस ठाण्यांतर्गत उघडकीस आली आहे.

