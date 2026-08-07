Nagpur Crime : निर्भयच्या घरात आढळला सुऱ्या, चॉपर, लॅपटॉप अन् गर्भनिरोधकांचा साठा

नागपूर - अल्पवयीन मुलीच्या अपहरण व लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी निर्भय माधव पाखरे (वय-१९) याच्या ठाणे येथील घोडाबाजार परिसरात असलेल्या घरातून हुडकेश्वर पोलिसांनी धक्कादायक साहित्य जप्त केले आहे. झडतीदरम्यान आठ धारदार सुऱ्या, चॉपर, इतर कापण्याची शस्त्रे, एक लॅपटॉप आणि मोठ्या प्रमाणात गर्भनिरोधकांचा साठा आढळून आला. त्यामुळे घटना घडविण्यासाठी बरीच पूर्वतयारी केल्याची शंका पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या हुडकेश्वर पोलिसांच्या विशेष पथकाने गुरुवारी ठाणे येथील निर्भय पाखरेच्या राहत्या घराची झडती घेतली. या कारवाईत आठ विविध प्रकारची धारदार शस्त्रे जप्त करण्यात आली. त्यामध्ये लांब सुऱ्या, चॉपर आणि कापण्यासाठी वापरली जाणारी इतर शस्त्रे होती. झडतीदरम्यान पोलिसांच्या हाती एक लॅपटॉपही लागला..हा लॅपटॉप फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार असून त्यामधील डिजिटल माहिती, इंटरनेट वापर, सर्च हिस्ट्री, दस्तऐवज आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तपासले जाणार आहेत. तसेच घरात ठेवलेल्या एका विशेष पेटीतून विविध प्रकारच्या गर्भनिरोधकांची अनेक पाकिटे जप्त करण्यात आली. दरम्यान मुलीचे अपहरण केल्यावर निर्भयने तिच्यावर चाकूने वीस वार करून तिला जखमी केले होते. त्यामुळे या साहित्याचा प्रकरणाशी संबंध आहे का, याचाही तपास पोलिस करीत आहे..विशेष म्हणजे, निर्भय याने बुधवारी (ता. ५) रात्री छातीत दुखत असल्याचे सांगीतले. त्यातून त्याला मेडिकलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. डॉक्टरांनी निरीक्षणाखाली ठेवण्याचा सल्ला दिल्याने तो अद्याप उपचार घेत आहे. त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गुरुवारी त्याची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली. मात्र, रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतरच त्याला कारागृहात हलविण्यात येणार आहे.आई-वडील विभक्तपोलिसांच्या माहितीनुसार, निर्भय पाखरेचे आई-वडील विभक्त झाले असून, तो ठाणे शहरात आई आणि मोठ्या भावासोबत राहत होता. त्याची आई मानसोपचारतज्ञ असल्याची माहितीही तपासादरम्यान समोर आली आहे..पासवर्ड सांगण्यास नकारनिर्भय पोलिसांना तपासात सहकार्य करीत नसून, त्याने अद्यापही मोबाईलचा पासवर्ड सांगीतला नाही. त्यामुळे पोलिसांकडून तो अनलॉक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मोबाईलमधून महत्त्वाचे डिजिटल पुरावे मिळण्याची शक्यता तपास यंत्रणेला आहे. दुसरीकडे, पीडित अल्पवयीन मुलीचा मोबाईल पोलिसांनी यापूर्वीच अनलॉक केला असून त्यातील चॅट, कॉल रेकॉर्ड, लोकेशन आणि अन्य डिजिटल माहितीची पडताळणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.