Encroachment: अंत्यसंस्कारांनाही जागा नाही; स्मशानभूमीवर अतिक्रमणाचा विळखा!

कोदामेंढी : मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारासाठी राखीव असलेल्या स्मशानभूमीच्या जागेवरच जनावरांच्या चाऱ्याची लागवड करण्यात आल्याचा प्रकार कोदामेंढी येथे समोर आला आहे. स्मशानभूमीच्या जागेवर अतिक्रमण होत असल्याने अंत्यसंस्कारासाठी उपलब्ध जागा कमी होत असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..कोदामेंढीपासून सुमारे पाचशे मीटर अंतरावरील घिवारी रस्त्यावर स्मशानभूमीची जागा आहे. गावासाठी झुडपी जंगलातील ३.११ हेक्टर क्षेत्र आरक्षित असल्याचे सांगण्यात येते. पूर्वी या ठिकाणी मृतांना दफन केले जात असे किंवा अग्नी दिला जात असे. पाण्याची सुविधा आणि गावापासूनचे अंतर यामुळे नंतर सूर नदीकाठच्या आरक्षित जागेचाही वापर सुरू झाला..मात्र, घिवारी रस्त्यावरील स्मशानभूमीत चाऱ्याची लागवड केल्याने अंत्यसंस्कारासाठी जागा कमी पडत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. सूर नदीकाठच्या स्मशानभूमीलाही लगतच्या शेतांमुळे अतिक्रमणाचा प्रश्न भेडसावत असल्याचे सांगितले जाते. अलीकडे दोन-तीन अंत्यसंस्कारांसाठी मृतदेह या ठिकाणी आणले असता चाऱ्याची लागवड दिसून आली. स्मशानभूमीची जागा मोकळी करून अतिक्रमणाची चौकशी करावी आणि प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे..गाव नमुना १ (ब) नुसार स्मशानघाटासाठी आरक्षित झुडपी जंगलाच्या सरकारी जमिनीची नोंदभूमापन क्र. क्षेत्रफळ (हे.आर)२८० १.२५३०२ ०.२३३०३ ०.२६३०४ ०.०४३०५ १.३३एकूण ३.११.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.