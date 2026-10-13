नागपूर

Encroachment: अंत्यसंस्कारांनाही जागा नाही; स्मशानभूमीवर अतिक्रमणाचा विळखा!

Kodamendhi Cremation Ground, Encroachment, Grazing Land: प्रकरणात मौदा तालुक्यातील कोदामेंढी येथे स्मशानभूमीच्या जागेवर जनावरांच्या चाऱ्याची लागवड केल्याचा आरोप आहे.
Fodder Cultivation on Reserved Cremation Ground Raises Concerns in Kodamendhi Village

Fodder Cultivation on Reserved Cremation Ground Raises Concerns in Kodamendhi Village

esakal

सकाळ वृत्तसेवासंदीप गौरखेडे
Updated on

कोदामेंढी : मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारासाठी राखीव असलेल्या स्मशानभूमीच्या जागेवरच जनावरांच्या चाऱ्याची लागवड करण्यात आल्याचा प्रकार कोदामेंढी येथे समोर आला आहे. स्मशानभूमीच्या जागेवर अतिक्रमण होत असल्याने अंत्यसंस्कारासाठी उपलब्ध जागा कमी होत असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
footpath encroachment
groundwater depletion issues
encroachment laws in India
Marathi News Esakal
www.esakal.com