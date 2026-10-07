Teacher Shortage: अकरावी, बारावीसाठी आठ वर्षांपासून एकच शिक्षक;कोदामेंढीत ९० विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ

कोदामेंढी: अकरावीत ५१ विद्यार्थी आणि बारावीत ३९. एकूण ९० पटसंख्या. दोन्ही वर्गांसाठी शिक्षक मात्र एकच. गेल्या आठ वर्षांपासून दोन्ही वर्गांना एकच व्याख्याता शिकवितात. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मौदा पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या कोदामेंढी कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ सुरू आहे.चंदा जाधव हे येथील एकमेव शिक्षिकेचे नाव. त्या कनिष्ठ व्याख्याता आहेत. ११ वाजता त्या बारावीचा इंग्रजीचा पिरिएड घेतात. तो ११.४५ पर्यंत चालतो. त्यानंतर त्या अकरावीच्या वर्गात जातात. तिथे १२.२० पर्यंत मराठीचा पिरिएड घेतात. १० मिनिटांच्या ब्रेकनंतर १२.३० ला पुन्हा बारावीच्या वर्गात येतात. तिथे मराठी शिकवितात. एक वाजता पुन्हा अकरावीच्या वर्गात येतात. तिथे १.३० पर्यंत इंग्रजी शिकवितात. नंतर अर्धा तास जेवणासाठी ब्रेक. .मग त्या अकरावीच्या वर्गात २ ते २.४० पर्यंत राज्यशास्त्र आणि त्यानंतर पुन्हा बारावीच्या वर्गात दाखल होत ३.२० पर्यंत राज्यशास्त्र शिकवितात. बारावीच्या वर्गावर असताना अकरावीच्या वर्गाला शिकवायला कुणी नसतो. आणि अकरावीचा पिरिएड घेत असताना बारावीचा वर्ग वाऱ्यावर असतो. मॅडम रजेवर असताना दोन्ही वर्गांना कुणीच शिक्षक नसतो.कोदामेंढी शाळेला भेट दिली असता, हे चित्र लक्षात आले. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या वतीने हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय चालवले जाते. कनिष्ठ सहाय्यक मेघश्याम राठोड यांनी महाविद्यालयाबाबत माहिती दिली. ‘१९८७-८८ या शैत्रणिक सत्रापासून येथे कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू झाले. तीन शिक्षक होते. २०१७ मध्ये मोवाडे सर आणि २०१८ मध्ये जाधव सर निवृत्त झाले. तेव्हापासून या दोन्ही जागा रिक्त आहेत. मागच्याच्या मागच्या वर्षी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी येथे शिकवायला यायचा. दोन सत्रांमध्ये त्याने शिकविले.’.आमच्यासमोर प्रश्नचअडेगाव, बोरी, वाघबोडी, सावंगी, बोरया, सावंगी आदी आजूबाजूच्या गावांमधून मोठ्या अपेक्षेने येथे विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. ‘काय करावे, आमच्यासमोर प्रश्नच आहे’, अशी सल विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.मी माझ्या परीने प्रयत्न करतेच आहे. मी किती पिरियड घेणार? रिक्त जागा भरतीसाठी मी वारंवार तगादा लावू शकत नाही. माझ्या डोळ्यांदेखत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, याचे मनापासून खूप वाईट वाटते.- चंदा जाधव,.तीन विषय रामभरोसेअकरावी, बारावीला प्रत्येकी सहा विषय आहेत. चंदा जाधव या इंग्रजीच्या शिक्षिका आहेत. परंतु, त्या इंग्रजीसह मराठी आणि राज्यशास्त्र हे विषयही शिकवितात. इतर तीन विषय शिकविण्यासाठी शिक्षकच नाही. वर्ग रामभरोसेच आहे..‘दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी’राज्य सरकारच्या शिक्षण धोरणाची लक्तरे वेशीवर टांगणारे हे अफलातून आणि अजब असे उदाहरण आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे हे षडयंत्र आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेचे अधिकारी फालतू कामाचा मोठा गाजावाजा करतात. सोशल मीडियावर रिल्स टाकून स्वतःची पाठ थोपटून घेतात. परंतु, जे मुख्य काम आहे, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे, असे परखड मत शिक्षण कार्यकर्ते विजयेंद्र राजपूत आणि माधुरी निकुरे यांनी व्यक्त केले. माधुरी निकुरे यांनी कोदामेंढी येथूनच शिक्षण घेतले, हे विशेष..दरवर्षी देतात पत्रगेल्या आठ वर्षांपासून शैक्षणिक सत्र सुरू होताच नेमाने या शाळेतून एक पत्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना लिहिले जाते. कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षकांची दोन पदे रिक्त आहेत. ती भरावीत, एवढेच त्यावर असते. यंदाही २९ जून रोजी पत्र लिहून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने रिक्त जागांवर कनिष्ठ व्याख्यात्यांच्या जागा भरण्यात याव्या, अशी विनंती केली गेली. त्याचे पुढे काहीच झाले नाही, हे स्पष्टच आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.