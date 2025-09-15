नागपूर

Nagpur News: शिक्षिकेकडून विद्यार्थिनींना बेदम मारहाण; बाजारगाव शाळेतील घटना, कचरा न उचलल्याचे कारण

Child Rights: बाजारगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत एक धक्कादायक घटना घडली. कचरा न उचलल्याच्या कारणावरून पाचवीत शिकणाऱ्या दोन विद्यार्थीनींना शिक्षिका मनिषा चौधरी यांनी बेदम मारहाण केली.
