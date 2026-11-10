Tiger Attack : परसोडीत वाघाचा थरार; तीन बैलांसह गाय ठार ;गोठ्यात घुसून वाघाचा हल्ला; शेतकऱ्याचे लाखोंचे नुकसान

साळवा,: कुही तालुक्यातील परसोडी येथे वाघाने गोठ्यात घुसून जनावरांवर हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता. ७) मध्यरात्री घडली. शेतकरी माधोजी राखडे यांच्या गोठ्यात वाघाने केलेल्या हल्ल्यात तीन बैल व एक गाय ठार झाली, तर एक बैल गंभीर जखमी झाला. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून शेतकऱ्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.विशेष म्हणजे, गोठ्याभोवती तारेचे कुंपण असतानाही वाघाने आत प्रवेश करून जनावरांवर हल्ला केला. सकाळी गोठ्यातील भयावह दृश्य पाहून राखडे कुटुंबाला मोठा धक्का बसला. आधीच दुष्काळ आणि नापिकीमुळे आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यावर या घटनेने मोठे संकट ओढवले आहे..परसोडीसह दहेगाव, वेलतूर व मांढळ परिसरात वाघ-बिबट्यांचा वावर वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीती आहे.वनविभागाकडून पंचनामाघटनेची माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी भोगे सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मृत जनावरांचा पंचनामा केला. वेलतूरचे सहायक उपनिरीक्षक मदन आसटकर यांनीही सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी भेट दिली.वाघाला पकडण्यासाठी पिंजरे लावावेत, गस्त वाढवावी आणि शेतकऱ्याला तातडीने भरपाई द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..वनविभागावर निष्क्रियतेचा आरोप करत वाघाला जेरबंद करून सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याची मागणी केली.- अजय निरगुळकर (महाजन)गोठ्याभोवती तारेचे कुंपण असतानाही वाघाने आत घुसून हल्ला केला. माझे तीन बैल आणि एक गाय ठार झाली. आता शेती कशी करायची आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्न माझ्यासमोर उभा आहे. या नुकसानीमुळे माझे कुटुंब मोठ्या संकटात सापडले आहे. शासनाने तातडीने पंचनामा करून योग्य नुकसानभरपाई द्यावी.-माधोजी राखडे, पीडित शेतकरीप्रादेशिक वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि तालुका पशुधन विकास अधिकारी यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी करावी आणि चार दिवसांत नुकसान भरपाई द्यावी.- जितेंद्र गोंडाने, माजी सरपंच, दहेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.