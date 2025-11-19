Stree Mukti Parishad : स्वातंत्र्याचा वारसा सांभाळणे काळाची गरज; धार्मिक बंधनेच महिलांवरील अत्याचारांचे मूळ: लीलाताई चितळे

नागपूर : तुमच्याजवळ भारताची राज्यघटना आहे. जी स्वातंत्र्य, समानता देते. स्वातंत्र्यलढ्यात महिला रणरागिणींचा वारसा फार मोठा आहे. इंग्रजांच्या बंदुकीसमोर उभे राहून आम्हाला स्वातंत्र्य द्या, म्हणणाऱ्या कमलादेवी चटोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित आदींचा वारसा सांभाळणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी लीलाताई चितळे यांनी आज येथे केले. .महाराष्ट्र स्त्रीमुक्ती परिषदेच्या वतीने सर्वोदय आश्रम येथे आयोजित विदर्भ विभागीय स्री मुक्ती परिषदेच्या उद्घाटनाप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र स्त्रीमुक्ती परिषदेच्या अध्यक्ष शारदा साठे, लेखिका अरुणा सबाणे, ‘सकाळ’ विदर्भ आवृत्तीचे निवासी संपादक प्रमोद काळबांडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पुढे लीलाताई म्हणाल्या की, भारताची राज्यघटना वैयक्तिक अधिकारावर आणि धर्माच्या नावावर नष्ट करण्याचे प्रयत्न होत आहे. जोपर्यंत आमच्याजवळ शक्ती येणार नाही. .CM Yogi Adityanath: सीएम योगींचा मोठा निर्णय: 'नारी शक्ती'ला मिळाले 'कवच', स्वतःच्या अटींवर नाइट ड्यूटी आणि दुप्पट मजुरीचा अधिकार.तोपर्यंत या शक्तीला समोर जाण्याकरिता भारताची राज्यघटना सुरक्षित राहणे आवश्यक आहे. ही राज्यघटना सुरक्षित ठेवण्यात माझ्या, तुमच्या अशा दोन पिढ्या नापास झाल्या आहे. तुमची जातीय व्यवस्था मोठी नाही. जोपर्यंत जातीय व्यवस्था आहे. तोपर्यंत या देशाच्या राज्यघटनेला अर्थ उरत नाही. निवडून दिलेली माणसे, जातीच्या बळावर, पैशाच्या बळावर आणि मागासलेल्या जातींना फसवून सत्तेत येत आहे आणि सत्तेत आले की मग समाजाचीच पिळवणूक केली जाते. कोणतेही काम करण्यासाठी शासकीय व्यवस्था असली तरी ही व्यवस्था राज्यघटनेप्रमाणे चालत नसल्याचे मत चितळे यांनी मांडले. विदर्भाच्या कानाकोपऱ्यातून महिलांनी या परिषदेला हजेरी लावली..१९५० नंतरचे सर्व भारतीयमाझा जन्म १९५० पूर्वीचा, मी हिंदू म्हणून जन्माला आले. मात्र, राज्यघटनेनंतर मी भारतीय झाले. जोपर्यंत या देशाचा धर्मग्रंथ भारतीय राज्यघटना आणि धर्म भारतीय होणार नाही. तोपर्यंत सर्वांना सारखा सन्मान आणि अधिकार मिळणार नाही..ZP Election: आरक्षणामुळे ‘सूनबाई’ उमेदवार झाल्या, पण सत्तेचा दोर अजूनही पुरुषांच्या हातात. महिला सशक्तीकरण की राजकीय मुखवटा?.हा राज्यघटनेचा अपमानराज्यघटनेने प्रत्येकाला पोट भरण्याचा अधिकार दिला आहे. कुणाच्या हाताला काम मिळत नसेल तर धर्माच्या आखाड्यात जेवण फुकट दिले जाते. जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला प्रतिष्ठा आहे, त्याला व्यक्तिमत्त्व आहे. मात्र ही प्रतिष्ठा पणाला लागत असेल तर हा राज्यघटनेचा अपमान असल्याचे लीलीताई म्हणाल्या..धार्मिक बंधन हेच अत्याचाराचे कारणसमाजात आजही महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना चिंतेचा विषय ठरत आहेत. धार्मिक व्रतवैकल्यांची संपूर्ण जबाबदारी स्त्रियांवरच लादली जाते. पारंपरिक धार्मिक बंधने व रूढींच्या चुकीच्या व्याख्येमुळे महिलांना शिक्षण, स्वातंत्र्य आणि निर्णयक्षमतेपासून दूर ठेवले जाते. परिवारातील नियंत्रण, धार्मिक कर्तव्यांच्या नावाखाली घातलेली बंधने आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या चुकीच्या प्रथा यामुळे महिलांवर मानसिक व शारीरिक अत्याचाराचे प्रमाण वाढत आहे. स्त्रियांवर अत्याचाराचे कारणच धार्मिक बंधन असल्याचे मत रूपाताई कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.