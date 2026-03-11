UPSC Success Story: देशसेवेसाठी सोडली भक्कम पगाराची नोकरी; प्रथमेश चौधरीने नवव्या प्रयत्नात साकारले लेफ्टनंटचे स्वप्न!

नागपूर : प्रथमेश चौधरीची लहानपणापासूनच देशसेवा करण्याची इच्छा होती. मात्र एनडीएमध्ये यशस्वी न ठरल्याने तो इंजिनिअरिंगकडे वळला. मेकॅनिकल इंजिनियर झाल्यानंतर त्याला भक्कम पगाराची नोकरीही मिळाली. मात्र त्यात मन न रमल्याने पुन्हा राहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याचा त्याने निर्णय घेतला. अखेर नवव्या प्रयत्नात यूपीएससी परीक्षेत यश मिळवत प्रथमेशने जिद्दीने लेफ्टनंट होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. .Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...राष्ट्र प्रथम ही जाज्वल्य देशभक्ती उराशी बाळगून सैन्यात अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता मेहनत, जिद्द, संयम, सातत्य व प्रयत्न या गुणांच्या बळावर प्रथमेशने नवव्या प्रयत्नात केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) तर्फे आयोजित ‘टेक्निकल स्कीम डायरेक्ट एंट्री’ चाचणीचे विविध टप्पे पार करून अखिल भारतीयस्तरावर दुसऱ्या श्रेणीत परीक्षा उत्तीर्ण केली. यामुळे त्याची आर्मी कमिशन्ड ऑफिसरच्या लेफ्टनंट पदावर निवड झाली आहे. प्रथमेश बी. टेक. मेकॅनिकल इंजिनियर असून, बॉश्च लिमिटेडमधील फ्रंटलाईन मॅनेजरच्या भक्कम पगाराची व प्रतिष्ठेची नोकरी सोडून २०२३ पासून तो टीएसडीईच्या तयारीला लागला..प्रथमेश म्हणाला, खरं तर दहावी झाल्यानंतरच मला सैन्यदलात जायचे होते. त्यावेळी मी एनडीएसाठी प्रयत्नही केला. दुर्दैवाने त्यात यश आले नाही. शेवटी इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. मेकॅनिकल इंजिनियर पास आऊट झाल्यानंतर लगेच बॉश्च लिमिटेडमध्ये फ्रंटलाईन मॅनेजर पदावर कॅम्पस सिलेक्शन झाले..बालाकोट, पुलवामा व सिंदूरसारखे ऑपरेशन मला सैन्य दलाकडे आकर्षित करीत होते. शेवटी २०२३ मध्ये नोकरी सोडून यूपीएससीची तयारी करण्याचा संकल्प केला. नरसाळा (दिघोरी) येथे राहणारे व सीमाशुल्क विभागात कार्यरत असलेले वडील भोजराज चौधरी आणि डागा रुग्णालयात परिचारिका असलेल्या आई चित्रा चौधरी यांनीही त्याला सहकार्य केले..२५ वर्षीय प्रथमेश म्हणाला, मी कोणत्याही आमिषाकडे लक्ष न देता आपल्या ध्येयावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केले होते. कमिशन्ड रँकच्या या प्रवासात तीनवेळा स्क्रीन आऊट व पाचवेळा कॉन्फरन्स आऊट झाल्यानंतर अखेर नवव्या प्रयत्नात यशस्वी झालो, याचे समाधान आहे. कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी होण्याकरिता शॉर्टकट किंवा नशिबावर अवलंबून न राहता, प्रामाणिकपणे जिद्दीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अपयशाने नाउमेद न होता अभ्यासात सातत्य, संयम आणि कठोर परिश्रम केल्यास आपण आपले ध्येय सहज गाठू शकतो, हे मला कळून चुकले. तरुणाईलाही माझा हाच संदेश आहे..आमच्या सामान्य कुटुंबाला सैन्य दलाची पार्श्वभूमी नसताना प्रथमेशने देशसेवेचा घेतलेला वसा निश्चितच तरुणांना मार्गदर्शक व प्रेरणादायी ठरणार आहे. मुलाने त्याचे स्वप्न पूर्ण केल्याचा आम्हाला आनंद व अभिमान आहे.- भोजराज चौधरी, (वडील).UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.प्रथमेश आम्हाला एकुलता एक मुलगा असल्यामुळे वैद्यकीय सेवेत यावा, असा माझा आग्रह होता. सेवा परमोधर्म हा मंत्र अंगी बानला असल्यामुळे प्रथमेशने देशसेवा स्वीकारून मला ''जिजाऊ'' होण्याचा सन्मान दिल्याबद्दल त्याचा अभिमान वाटतो.- चित्रा चौधरी, (आई) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.