Nagpur News : नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्सचे होणार परवाने रद्द

नागपूर शहरात पार्किंग आणि पिकअप नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी ट्रॅव्हल्स बसेसवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय शहर वाहतूक पोलिसांनी घेतला.
नागपूर - शहरात पार्किंग आणि पिकअप नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी ट्रॅव्हल्स बसेसवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय शहर वाहतूक पोलिसांनी घेतला आहे. विभागकडून आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला (आरटीओ) अहवाल पाठवून वारंवार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बसेसचे परवाने रद्द करण्याची शिफारस करणार आहे. पोलिस उपायुक्त (वाहतूक) लोहित मतानी यांनी शनिवारी (ता.११) याबाबत एक प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे.

