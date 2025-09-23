नागपूर

Ajit Pawar: निवडणुकीपूर्वी अजितदादांना मोठा धक्का! ८ वर्षांपासून निष्ठावान नेत्याचा राजीनामा, चिंतन शिबिराने वाढवली चिंता?

Ajit Pawar ncp has suffered a big blow | The loyal leader of Nagpur resigned | अजित पवारांच्या गटाला मोठा धक्का बसला आहे. नागपूराच निष्ठावान नेत्याने राजीनामा दिला आहे.
Updated on

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे चिंतन शिबिर नागपूरात पार पडले. यावेळी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. अजित पवारांनी आपल्या गटातील नेत्यांचे कानही टोचले. या बैठकीत कार्यकर्ते-नेत्यांचे गट करून चर्चा करण्यात आली. पक्ष वाढीसाठी अजित पवार गटाचे प्रयत्न सुरू आहेत. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा बालेकिल्ला नागपूरातून रणशिंग फुंकल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. मात्र आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला चिंतन करण्याची खरी गरज असल्याची चर्चा सुरू आहे.

