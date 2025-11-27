नागपूर

Nagpur News : धक धक करने लगा...! डीजेच्या दणदणाटाने हृदयांवर आघात

प्रचंड ध्वनिप्रदूषणाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. डीजेच्या या दणदणाटामुळे हृदयांवर आघात होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर - शहरातील सार्वजनिक मिरवणुकांसह उत्सवांची संख्या सतत वाढत आहे. वर्षातील किमान १९४ दिवस रस्त्यांवर विविध सण-उत्सवांसह लग्न सोहळ्याच्या मिरवणुका काढल्या जातात. चिंताजनक म्हणजे, जवळपास प्रत्येक मिरवणुकीत अतिशय मोठ्या आवाजातील डीजे लावला जातो.

