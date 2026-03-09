जुन्या सिलिंडर बुकिंगवरही वाढीव दराची सक्ती; गॅस वितरक आणि ग्राहकांमध्ये वादाला पेव, युद्धाचे चटके थेट स्वयंपाकघरापर्यंत...

नागपूर: मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता थेट सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरावर दिसू लागला आहे. इंधन आणि गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचे कारण देत घरगुती LPG सिलिंडरच्या किमतीत तब्बल ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. शनिवारी मध्यरात्रीपासून हे नवे दर लागू झाले. मात्र, दोन-तीन दिवसांपूर्वीच जुन्या दराने ऑनलाइन बुकिंग केलेल्या ग्राहकांकडूनही वाढीव रक्कम वसूल केल्याचा आरोप होत असल्याने शहरात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी घरगुती गॅस सिलिंडरचा दर ९०४.५० रुपये होता. दरवाढीनंतर हा दर ९६०.५० रुपयांवर पोहोचला आहे. अनेक ग्राहकांनी जुन्या दराने आधीच ऑनलाइन पेमेंट करून बुकिंग पूर्ण केले होते. मात्र रविवारी जेव्हा सिलिंडर घरपोच आले, तेव्हा वितरकांकडून वाढीव ६० रुपयांची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे ग्राहक आणि वितरकांमध्ये वाद झाल्याच्या घटना शहरातील विविध भागांत घडल्या..Yermala News : स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव वीजबिलांसह, ऑनलाइन विद्युत डिस्कनेक्शन मुद्दा विधिमंडळात गाजला.‘ऑनलाइन पूर्ण पैसे भरल्यानंतर पुन्हा वाढीव रक्कम का द्यावी?’ असा सवाल करत अनेक ग्राहकांनी संताप व्यक्त केला. काही ठिकाणी वाढीव रक्कम दिल्याशिवाय सिलिंडर देणार नाही, असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याने ऐन सुटीच्या दिवशी बाचाबाचीचे प्रकार घडल्याचे पाहायला मिळाले..दरम्यान, युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ऑटो LPG वरही झाला आहे. ‘गो गॅस’ पंप चालकांच्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांत ऑटो LPG च्या किमतीत सलग वाढ झाली आहे. सुरुवातीला प्रति लिटर ५६.५६ रुपये असलेला दर टप्प्याटप्प्याने वाढत सध्या जवळपास ७९.९२ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. चार दिवसांत सुमारे १८ रुपये ४१ पैशांची वाढ झाल्याने ऑटोचालकांवर आर्थिक ताण वाढला आहे..LPG Cylinder Booking Rules : सरकारने घरगुती LPG बुकिंगचे नियम बदलले, आता २१ दिवसांपूर्वी बुक होणार नाही दुसरा सिलिंडर, कारण काय ? .अमेरिका-इराण संघर्षाचा परिणाम LPG आयातीवर होत असल्याने दरवाढ झाल्याचे सांगितले जात असले तरी पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नसल्याचे वितरकांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, वाढत्या इंधनदरांमुळे ऑटोरिक्षा चालक चिंतेत असून सरकारने ऑटो LPG वरील कर कमी करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच सध्याच्या परिस्थितीत भाडेवाढ करणेही शक्य नसल्याचे चालक सांगत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.