Nagpur News : महादेव बेटिंग ॲपप्रकरणी शहरात सीबीआयचा छापा ;रवीनगरातील पॅनेल ऑपरेटरच्या घराची झडती ; डिजिटल पुरावे जप्त

नागपूर, : रुपयांच्या महादेव ऑनलाइन बेटिंग रॅकेटमध्ये सहा हजार कोटींच्या घोटाळ्याचे नागपूरचे कनेक्शन उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात शनिवारी (ता. १३) केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) रवीनगरातील एका घरावर छापा टाकून झडती घेतली.संबंधित घर एका पॅनेल ऑपरेटरशी निगडित असून, तो महादेव बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांचे खाते चालविणे, बेटिंगसाठी पैसे गोळा करणे आणि खात्यांमध्ये पॉइंट जमा करीत होता. या कारवाईत सीबीआयने महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त केले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, महादेव बेटिंग ॲपचे नेटवर्क फ्रँचायझी पद्धतीने चालत होते..अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तपासानुसार, मुख्य संचालकांकडून सहकाऱ्यांना बेटिंग पॅनेल विकले जात होते. प्रत्येक पॅनेलचा एक मालक आणि साधारणतः चार कर्मचारी असायचे. पॅनेल ऑपरेटर हे ग्राहकांचे खाते तयार करणे, बेटिंगसाठी पैसे स्वीकारणे, खात्यात पॉइंट जमा करणे तसेच पैसे काढण्याची प्रक्रिया आणि परतावा देण्याचे काम करीत होते. ग्राहकांकडून जमा होणारी रक्कम इतर व्यक्तींच्या बँक खात्यांमध्ये वळविली जात होती. यातील काही खाती फसवणुकीने उघडलेली होती, तर काही खातेदारांना कमिशन देऊन त्यांची खाती वापरली जात होती. त्यानंतर विविध बँक खाती आणि हवाला माध्यमांतून.महादेव बेटिंग रॅकेटप्रकरणी शहरात सीबीआयचा छापाही रक्कम पुढे पाठविली जात होती. बेटिंगमधून मिळालेला पैसा परदेशातही पाठविण्यात आल्याचा सीबीआयला संशय होता.त्यातूनच सीबीआयने देशभरातील सहा राज्यांमध्ये ३३ ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकले. या कारवाईत नागपुरातील रवीनगरचा समावेश होता.तपासादरम्यान संबंधित पॅनेल ऑपरेटरचे नाव समोर आले. त्याच्या आर्थिक व्यवहारांची तसेच बेटिंग नेटवर्कमधील गुंतवणुकीची तपासणी केली जात आहे. जप्त कागदपत्रे आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे नागपुरातील आणखी कोणी या बेटिंग व्यवसायात गुंतवणूक केली किंवा आर्थिक मदत केली, याचा शोध घेतला जात आहे..परदेशातून व्हायचे संचालनमहादेव बेटिंग ॲपच्या माध्यमातून सहा हजार कोटींच्या बेटिंग घोटाळ्यात सीबीआयने दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्लॅटफॉर्मचे संचालन परदेशातून होत असून, भारतात पॅनेल ऑपरेटरचे जाळे कार्यरत असल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे. प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर याच्या ओमानमधून प्रत्यर्पणानंतर झालेल्या खुलाशांच्या आधारे अलीकडेच छापे टाकण्यात आले. विविध ठिकाणी सुरू असलेले बेटिंग पॅनेल शोधून ते बंद करण्यात आल्याची सीबीआयची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.