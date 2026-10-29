Agriculture Assistant Bribery: लाचखोर कृषी सहायक एसीबीच्या जाळ्यात, ५५ हजारांची मागितली लाच, ४० हजार स्वीकारताना रंगेहाथ सापडला

वर्धा : बंधाऱ्याच्या बांधकामाचे देयक मंजूर करण्यासाठी ५५ हजार रुपयांची लाच मागून त्यापैकी ४० हजार रुपये स्वीकारणाऱ्या कृषी सहायकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली. हरी विठ्ठलराव उदगीरे (वय ३५) असे आरोपीचे नाव असून, तो चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात कृषी सहायक म्हणून कार्यरत असल्याचे सांगण्यात आले. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.या प्रकरणातील ४६ वर्षीय तक्रारदाराने एसीबीकडे तक्रार केली होती. तक्रारीनुसार, बंधाऱ्याच्या बांधकामाचे बिल मंजूर करण्यासाठी आरोपीने ५५ हजार रुपयांची मागणी केली होती. वाटाघाटीनंतर ४० हजार रुपये तत्काळ आणि उर्वरित रक्कम दुसऱ्या दिवशी देण्याचे ठरले. तक्रारीच्या अनुषंगाने शासकीय पंचांच्या उपस्थितीत लाच मागितल्याच्या आरोपाची पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर एसीबीच्या पथकाने सापळा रचला. .आरोपीने तक्रारदाराकडून ५०० रुपयांच्या ८० नोटांच्या स्वरूपात ४० हजार रुपये स्वीकारताच पथकाने त्याला ताब्यात घेतले. आरोपीच्या झडतीत मोबाइल आणि ५९५ रुपये रोख आढळले. मोबाइल जप्त करण्यात आला असून, आरोपीच्या गडचांदूर येथील शिक्षक कॉलनीतील निवासस्थानी झडती घेण्याची कार्यवाहीही सुरू करण्यात आली होती. आरोपीचे मूळ गाव हनुमंत जवळा, ता. चाकूर, जि. लातूर असल्याची माहिती आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली. या प्रकरणी चंद्रपूर जिल्ह्यातील गडचांदूर येथे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. वर्धा एसीबीचे पोलिस उपअधीक्षक राकेश साखरकर यांच्या निर्देशानुसार पोलिस निरीक्षक संदीप मुपडे यांच्या नेतृत्वात पोलिस हवालदार मंगेश झामरे, सचिन गाडवे तसेच पोलिस कर्मचारी प्रीतम इंगळे, लक्ष्मण केंद्रे आणि विष्णू काळुसे यांनी ही कारवाई केली. प्रकरणाचा पुढील तपास चंद्रपूर एसीबीचे पोलिस निरीक्षक केदार करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.