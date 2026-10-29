नागपूर

Agriculture Assistant Bribery: लाचखोर कृषी सहायक एसीबीच्या जाळ्यात, ५५ हजारांची मागितली लाच, ४० हजार स्वीकारताना रंगेहाथ सापडला

ACB Catches Agriculture Assistant in 55000 Rupees Bribery Case: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई; ४० हजार रुपये स्वीकारताना कृषी सहायक पकडला
ACB Trap Action Against Agriculture Assistant for Demanding 55000 Rupees Bribe and Accepting 40000 Rupees During the Operation

ACB Trap Action Against Agriculture Assistant for Demanding 55000 Rupees Bribe and Accepting 40000 Rupees During the Operation

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सकाळ वृत्तसेवा
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वर्धा : बंधाऱ्याच्या बांधकामाचे देयक मंजूर करण्यासाठी ५५ हजार रुपयांची लाच मागून त्यापैकी ४० हजार रुपये स्वीकारणाऱ्या कृषी सहायकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली. हरी विठ्ठलराव उदगीरे (वय ३५) असे आरोपीचे नाव असून, तो चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात कृषी सहायक म्हणून कार्यरत असल्याचे सांगण्यात आले.

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