Maharashtra Floods: अतिवृष्टीच्या लक्षवेधीवरून सरकारची नामुष्की; संबंधित विभागाकडून उत्तराची प्रतच नाही, भास्कर जाधव यांचा संताप

राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीवरील लक्षवेधीवर चर्चा करण्यासाठी मंत्री आणि सदस्य विधिमंडळात उपस्थित होते. मात्र विभागाकडून उत्तराची प्रतच दिली गेली नाही. त्यामुळे लक्षवेधी पुढे ढकलावी लागल्याने विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ सदस्य भास्कर जाधव यांनी मंत्र्यांसह तालिका अध्यक्ष यांनाच जाब विचारला. तसेच सभागृहाच्या कामकाजावर आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर संताप व्यक्त केला..राज्यात जून ते सप्टेंबर या काळात २९ जिल्ह्यांतील ३०० हून अधिक तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टीने ६५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची वारंवार मागणी करूनही कार्यवाही होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर भास्कर जाधव (शिवसेना-ठाकरे), सुधीर मुनगंटीवार, नरेंद्र भोंडेकर, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह अन्य सदस्यांनी या नुकसानीवर लक्षवेधी सूचना दाखल केली होती..सभागृहातच मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील हे अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत होते. जाधव यांची लक्षवेधी पुकारल्यानंतर मंत्री पाटील यांनी छापील उत्तर मिळेल, असे सांगितले दिले. मात्र हे छापील उत्तर मिळालेच नसल्याचे सांगत भास्कर जाधव यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी मंत्री पाटील आणि तालिका अध्यक्ष यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. छापील उत्तरच सदस्यांना मिळत नाही. अधिकारी इतके मुजोर कसे झाले आहेत? अध्यक्षांनी सरकारला खडसावले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..जलसंपदा मंत्री गैरहजर, लक्षवेधी पुढे ढकललीभास्कर जाधव यांची लक्षवेधी पुढे ढकलल्याने विजयसिंह पंडित आणि हिकमत उढाण यांची गोदावरी नदीत नाशिक आणि जायकवाडी धरणातून अतिवृष्टी काळात झालेल्या विसर्गामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत उपस्थित केलेली लक्षवेधी पुकारण्यात आली..Ladki Bahin Yojana: 'लाडकी बहीण'वरून पुन्हा फटकेबाजी; क्रमांक 'एक'च्या खुर्चीवरून पाटील-देसाईंचे एकमेकांना टोले.यावर मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी ही लक्षवेधी आपण जलसंपदा विभागाकडे वर्ग केल्याचे सांगितले.मात्र सभागृहात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हेच अनुपस्थित होते. त्यामुळे तालिकाध्यक्ष समीर कुणावार यांनी ही लक्षवेधीही पुढे ढकलण्याची सूचना केली..