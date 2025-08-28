Chandrashekhar Bawankule
Chandrashekhar Bawankule
नागपूर

Chandrashekhar Bawankule: मनोज जरांगेंना जनता धडा शिकवणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा इशारा

Manoj Jarange: ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही सरकारची भूमिका असल्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. मात्र जरांगे पाटील यांच्या वक्तव्यांमुळे राजकीय वाद वाढले आहेत.
Published on

नागपूर : ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही सरकारची भूमिका आहे. त्या भूमिकेतून सरकार पुढे जात आहे. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वारंवार अपमान केला जातो.

