माेठी बातमी! जि. प. शाळांमध्ये आता क्रीडा शिक्षकांची भरती; राज्यात ४ हजार ८६० पदांना शासनाची मंजुरी, आनंदाचे वातावरण

नागपूर: महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांसाठी क्रीडा शिक्षकांच्या ४ हजार ८६० पदांना मंजुरी दिल्याने ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे प्राथमिक स्तरावर शारीरिक शिक्षण अधिक सक्षम होणार असून विद्यार्थ्यांना नियमित क्रीडा व तंदुरुस्तीविषयी उपक्रमांचा लाभ मिळणार आहे..शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, क्रीडा शिक्षकांसाठी स्वतंत्र भरती गट तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक क्लस्टर रिसोर्स सेंटरसाठी एक क्रीडा शिक्षक नेमण्याची योजना असून ही केंद्रे उपविभागीय पातळीवर कार्यरत राहून अनेक प्राथमिक शाळांना शैक्षणिक व तांत्रिक मदत करतात. .या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात दीर्घकाळापासून असलेला शारीरिक शिक्षणातील तुटवडा काही प्रमाणात भरून निघणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदांची एकत्रित माहिती घेऊन त्यांनाही मंजुरी द्यावी. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या तरतुदीनुसार कला, संगीत यांसारख्या विषयांसाठी नवीन पदे निर्माण करावीत. तसेच प्रत्येक शाळेत समुपदेशकांची पदे निर्माण करून त्यांना तत्काळ मंजुरी द्यावी, अशी मागणीही आता पुढे येत आहे..भंडारा, वाशीम जिल्ह्यात सर्वाधिक पदेनागपूर जिल्हा परिषदेत किती क्रीडा शिक्षकांची भरती करणार हे अद्याप तरी गुलदस्त्यात आहे. तरीही शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार पुणे जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक ३०६ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर रत्नागिरीला २५१, अहमदनगर (अहिल्यानगर)ला २४६, नाशिकला २४४ आणि रायगडला २२८ पदे मंजूर झाली आहेत. साताऱ्याला २२३ पदे, तर भंडारा (६०), हिंगोली (६८), वाशीम (७१) आणि धाराशिव (८०) या जिल्ह्यांना तुलनेने कमी पदे देण्यात आली आहेत..अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदांचे काय?या निर्णयामुळे अनुदानित शाळांमधील क्रीडा शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अनुदानित शाळांमधील भरती प्रक्रिया 'पवित्र' पोर्टलद्वारे केली जाते. मात्र या प्रक्रियेत रोस्टर मंजुरी, शिक्षण अधिकाऱ्यांची मान्यता, उपसंचालक कार्यालयातील विविध टप्प्यावरील प्रक्रिया आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे भरती वारंवार रखडत असल्याची तक्रार व्यवस्थापनाकडून करण्यात येत आहे. पवित्र पोर्टल व रोस्टरशी संबंधित काही अटी शिथिल करणे आवश्यक आहे. अनुदानित शाळांमधील क्रीडा शिक्षकांची भरती आगामी शैक्षणिक वर्षात तातडीने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच जिल्हा परिषद शाळा व अनुदानित शाळांमधील कर्मचारी संख्येतील तफावत कमी करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..