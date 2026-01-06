नागपूर

माेठी बातमी! जि. प. शाळांमध्ये आता क्रीडा शिक्षकांची भरती; राज्यात ४ हजार ८६० पदांना शासनाची मंजुरी, आनंदाचे वातावरण

नागपूर: महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांसाठी क्रीडा शिक्षकांच्या ४ हजार ८६० पदांना मंजुरी दिल्याने ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे प्राथमिक स्तरावर शारीरिक शिक्षण अधिक सक्षम होणार असून विद्यार्थ्यांना नियमित क्रीडा व तंदुरुस्तीविषयी उपक्रमांचा लाभ मिळणार आहे.

