Mahavistar AI: शेती, शेतकऱ्यांसाठी ‘एआय’ आधारित महाविस्तार ॲप; पीक निवडीपासून, बाजारभाव, कृषी योजनांची माहिती एका क्लिकवर

नागपूर : शासकीय योजना असो वा कृषी संदर्भात कोणतीही माहिती शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने महाविस्तार 'एआय ॲप' विकसित केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर चालणाऱ्या या ॲपवर पीक निवडीपासून बाजारभावापर्यंत सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे..वर्तमान काळातील शेतकरी आधुनिक झाला. मात्र, शासकीय योजना असो वा पिकांचा बाजारभाव यासाठी अजूनही वर्तमानपत्रे अथवा अन्य माध्यमांवर शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागते..कृषी संदर्भातील माहिती शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने महाविस्तार ॲप तयार केले आहे. या ॲपचा उद्देश शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, ताज्या आणि स्थानिक कृषी विषयक माहिती मिळवून देणे हा आहे..यात शेतकऱ्यांच्या पिकांसाठी स्थानिक बाजारभावाची माहिती, जवळच्या गोदामांची माहिती, हवामानाची माहिती व अंदाज, पिकांची निवड, रोग व कीड व्यवस्थापन, खत वापराचे मार्गदर्शन तसेच सरकारच्या विविध कृषी विषयक योजना आणि अनुदानांची माहिती या ॲप्लिकेशन वर उपलब्ध आहे..ॲपसाठी फार्मर आयडी आवश्यकहे ॲप चालविण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य आहे. फार्मर आयडी नसल्यास हे ॲप कुचकामी ठरणारे आहे. फार्मर आयडी म्हणजे शेतकऱ्यांची एकत्रित ओळख प्रणाली आहे. यात शेतकऱ्याचे नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, आधार क्रमांक व बँक खाते, जमिनाचा सातबारा उतारा, शेतीचे क्षेत्रफळ व पिकांची माहिती, शेतकऱ्याने घेतलेले कर्ज किंवा विमा योजना आदीच्या नोंदी केल्या आहे..चॅटबोट ऐकणार शेतकऱ्यांच्या समस्यासध्या शेतकऱ्याने त्याच्या शेतात पिकाचे कोणते वाण लावावे हे बाजारातील कृषी केंद्र ठरवते. मात्र, आपल्या जमिनीची माहिती या चॅटबोट वर दिल्यास पिकांच्या निवडीपासून कीड रोगांबाबत माहिती तसेच उपाय हे सर्व एका क्लिकवर शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. आपली नेमकी समस्या एआय चॅटबोटवर सांगितल्यानंतर आपणास योग्य सल्ला आणि उपाय सुचवला जातो..CM Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांना 'सहाय्यक' म्हणून 'एआय'च्या वापरावर भर.हे महाविस्तार एआय ॲप मोबाइल आणि संगणकावर सहज वापरू शकतो. त्यामुळे शेतीविषयक अद्ययावत माहितीचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक शेतकरी बांधवांनी आपल्या मोबाइलमध्ये महाविस्तार ॲप डाऊनलोड करून करावा. ज्यांनी फार्मर आयडी काढली नसेल त्यांनी ती काढून घ्यावी.- दत्तात्रय येळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (प्रभारी) नागपूर.