नागपूर

Mahavistar AI: शेती, शेतकऱ्यांसाठी ‘एआय’ आधारित महाविस्तार ॲप; पीक निवडीपासून, बाजारभाव, कृषी योजनांची माहिती एका क्लिकवर

Farmers App: शासकीय योजना, पिकांची माहिती व बाजारभाव एका क्लिकवर मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाविस्तार एआय ॲप’ विकसित केले. या ॲपसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य आहे.
Mahavistar AI

Mahavistar AI

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : शासकीय योजना असो वा कृषी संदर्भात कोणतीही माहिती शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने महाविस्तार ‘एआय ॲप’ विकसित केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर चालणाऱ्या या ॲपवर पीक निवडीपासून बाजारभावापर्यंत सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
App
artificial intelligence
weather forcast
Government schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com