Nagpur News: महाराष्ट्रात कधी मिळणार मासिक पाळी रजा? महिला कर्मचाऱ्यांचा सवाल, कर्नाटक सरकारने आधीच घेतला निर्णय

नागपूर : कर्नाटक सरकारने महिलांच्या आरोग्य व सक्षमीकरणाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. तेथील सरकारी, खासगी, आयटी, वस्त्रोद्योग आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील महिला कर्मचाऱ्यांना आता मासिक पाळीच्या काळात सशुल्क रजा घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे..या नव्या धोरणानुसार महिलांना दरवर्षी १२ दिवसांची ‘मासिक पाळी रजा’ घेता येणार आहे. या निर्णयामुळे कर्नाटक हे असे व्यापक धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्रात मात्र हा विषय अद्याप चर्चेच्या पातळीवरच आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महिन्यातून दोन दिवसांची सशुल्क मासिक पाळी रजा देण्याचे आश्वासन दिले होते..अग्रलेख : जीवघेणे लागेबांधे.मात्र, या संदर्भात कोणताही अधिकृत धोरणात्मक निर्णय अद्याप घेण्यात आला नाही. सध्या ओडिशा आणि बिहारमध्ये सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीत रजा दिली जाते. केरळमध्येही विद्यापीठांतील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी अशी सुविधा आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्र सरकारही अशा प्रकारचे धोरण राबवेल, अशी अपेक्षा महिला वर्ग करीत आहे. .महाराष्ट्र हे आर्थिकदृष्ट्या देशातील सर्वात समृद्ध राज्य असले तरी महिलांच्या आरोग्यविषयक या संवेदनशील विषयावर अद्याप ठोस पाऊल उचललेले नाही. कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही निर्णय घ्यावा, अशी सर्वसामान्य महिलांची अपेक्षा आहे..पाळी दरम्यान स्त्रियांना होणारा शारीरिक आणि मानसिक त्रास बघता सुटी मिळायला हवी. पूर्वीच्या काळी जेव्हा स्त्रीचे विश्व हे फक्त चूल आणि मूल होतं तेव्हा सुद्धा तिला हे चार दिवस हक्काची विश्रांती दिली जायची. पण आता तिचे विश्व आकाश व्यापणारे होत आहे. तेव्हा तिच्या कार्यक्षेत्रात देखील या दिवसात रजा द्यायला हवी. प्रत्येक महिन्याला होणारा त्रास, वेदना आणि तिला करावे लागणाऱ्या विविध परिस्थितीचा सामना हे फक्त स्त्रियाच समजू शकतात. या दरम्यान, जर तिला रजा मंजूर केली गेली तर हा खरं म्हणजे स्त्रियांच्या स्त्रीत्वाचा सन्मान असेल, यात शंका नाही.-संगीता तांबोळी, शिक्षिका.पाळी दरम्यान महिलांना त्रास होतो ही वस्तूस्थिती असली तरी कार्यस्थळी अशा सुट्टीबाबत चर्चा होऊन महिला या कमकुवत आहेत. या धारणेला पाठबळ मिळू शकते. त्यामुळे, महिलाच या रजेच्या बाजूने नाहीत. आम्ही याविषयी चर्चासत्र घेण्याचे ठरवले तेव्हा आम्हाला अनेक मेल आले. अनेक सामाजित संघटनांनी विरोध केला. त्यामध्ये, महिलांचाच जास्त विरोध होता. तरीही आम्ही याविषयावर नव्याने चर्चासत्र घेऊ.- रुपाली चाकणकर, अध्यक्ष,राज्य महिला आयोग.कर्नाटक सरकारचा निर्णय अत्यंत प्रगत आणि संवेदनशील आहे. तो महिलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याची कदर करतो. महाराष्ट्र सरकारनेही हा उपक्रम अमलात आणावा. या रजा महिलांच्या आरोग्य आणि कार्यक्षमतेसाठी अतिशय महत्त्वाच्या ठरतील.- सृष्टी परचाके, सहाय्यक प्राध्यापक.Premium|Katkari tribe exploitation: कातकरी समाजातील मुलींच्या शोषणाची भीषण कहाणी.कर्नाटक सरकारने महिलांना मासिक पाळीत सुटी देण्याचा घेतलेला निर्णय खरंच स्तुत्य आहे. अशा प्रकारची धोरणे जर महाराष्ट्र सरकारनेही राबवली तर महिला सशक्तीकरणाला मोठी चालना मिळेल. मासिक पाळीच्या काळात महिलांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो, तरीही त्या घर सांभाळत नोकरीतही जबाबदाऱ्या पार पाडतात. या काळात थोडा विश्रांतीचा दिलासा मिळाला, तर इतर दिवसांत त्या अधिक उत्साहाने आणि कार्यक्षमतेने काम करू शकतात. पाश्चिमात्य देशांमध्ये ‘वर्क-लाईफ बॅलन्स’ला महत्त्व दिले जाते, पण आपल्या देशात मात्र टार्गेट पूर्ण करण्याच्या दबावाखाली महिलांना अनेकदा ओव्हरटाईम करावे लागते. त्यामुळे कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अशी धोरणे राबवणे गरजेचे आहे.-कोनिक आक्केवर, विश्लेषक, डिजिटल मार्केटिंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.