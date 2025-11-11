नागपूर

Nagpur News: महाराष्ट्रात कधी मिळणार मासिक पाळी रजा? महिला कर्मचाऱ्यांचा सवाल, कर्नाटक सरकारने आधीच घेतला निर्णय

Karnataka’s Historic Menstrual Leave Policy: कर्नाटक सरकारने महिलांच्या आरोग्य व सक्षमीकरणाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. तेथील सरकारी, खासगी, आयटी, वस्त्रोद्योग आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील महिला कर्मचाऱ्यांना आता मासिक पाळीच्या काळात सशुल्क रजा घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
Nagpur News

Nagpur News

sakal

दिव्या शहारे
Updated on

नागपूर : कर्नाटक सरकारने महिलांच्या आरोग्य व सक्षमीकरणाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. तेथील सरकारी, खासगी, आयटी, वस्त्रोद्योग आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील महिला कर्मचाऱ्यांना आता मासिक पाळीच्या काळात सशुल्क रजा घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
women
women empowerment
Paid Leave
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com