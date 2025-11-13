Nagpur News: चिमठानावाला-मेहंदीबाग १२५ वर्षे जुना वाद मिटला; मध्यस्थामार्फत १४ दिवसांत निकाल, प्रलंबित ३३ प्रकरणे घेणार मागे

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने एक ऐतिहासिक मध्यस्थता करत १२५ वर्ष जुना चिमठानावाला विरुद्ध मेहंदीबाग वाद केवळ १४ दिवसांत निकाली काढण्यात आला. त्यानुसार, देशातील विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेले ३३ प्रकरणे सुद्धा मागे घेण्याचे निश्चित करण्यात आले..या प्रकरणावर आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांच्या समक्ष सुनावणी झाली होती. दरम्यान, केवळ दोन सुनावणीत दोन्ही पक्षांमध्ये परस्पर समझोता घडून आला. मेहंदीबाग संस्थेच्या ७३ सदस्यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती..यामध्ये अब्दे अली चिमठानावाला आणि अन्य व्यक्ती व संस्थांवर धार्मिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक अधिकारांवर अन्याय झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. सुनावणी दरम्यान परस्पर तोडगा काढण्याचे आदेश प्यारे खान यांनी दिले..त्यानंतर २१ जानेवारी २०२५ रोजी दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता झाला आणि आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करून आयोगाने ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम आदेश जारी केला. नमूद संपत्ती मेहंदीबाग वक्फची म्हणून घोषित करण्यात आली आणि त्याचे व्यवस्थापन मौलाना आमिरुद्दीन मलक साहेब करतील. .Bachchu Kadu: नाराज असलेल्यांनी स्वतंत्र लढा उभारावा; बच्चू कडूंचे थेट आव्हान, टप्प्याटप्प्याने यश मिळणार.मौलाना अब्दे अली चिमठानावाला हे दाऊदी अतबा-ए-मलक वक्फ, अतबा-ए-हुमायून आणि बैतुल अमन या तीन ट्रस्टचे संचालन करतील. दोन्ही जमातींचे अनुयायी एकमेकांच्या धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप करणार नाहीत. देशभरातील प्रलंबित खटले परस्पर सहमतीने मागे घेतले जातील. सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या विभागणीचा प्रश्न मुख्य ठरला..दोघांमधील वाद काय?हा वाद १९ व्या शतकापासून सुरू आहे. दाऊदी बोहरा जमातचे ४६ वे दाई सैयदना बदरुद्दीन साहेब यांचे १८४० मध्ये निधन झाल्यानंतर उत्तराधिकारी नेमण्याबाबत मतभेद निर्माण झाला. काही सदस्य नजमुद्दीन यांना ४७ वे दाई म्हणून मान्य करण्यास तयार नव्हते. त्यातून इ. स. १८९१ मध्ये मौलाना मलक साहेब व त्यांच्या अनुयायांनी नागपूर येथे अतबा-ए-मलक जमात आणि मेहदीबाग संस्था स्थापन केली. १८९९ मध्ये मौलाना मलक साहेबांच्या निधनानंतर संस्थेचे दोन भाग झाले. ते मेहंदीबाग आणि चिमठानावाला म्हणून ओळखू जाऊ लागले..गटांचे दोन स्वतंत्र नेतेमेहंदीबाग गटाने मौलाना बदरुद्दीन गुलाम हुसेन मलक साहेब यांना धार्मिक प्रमुख मानले, तर चिमठानावाला गटाने मौलाना अब्दुल कादर चिमठानावाला यांना आपला नेता मानले. दोघांमधील मतभेदांमुळे मौलाना अब्दुल कादर साहेब आणि त्यांच्या अनुयायांनी मेहंदीबाग सोडून इतवारी रेल्वे स्टेशनजवळ वास्तव्यास सुरुवात केली. पुढे उत्तराधिकार आणि संपत्तीच्या विभाजनाच्या मुद्द्यांवरून वाद वाढत गेला..हा केवळ कायदेशीर वादाचा शेवट नसून सामाजिक सौहार्द आणि एकतेचा ऐतिहासिक विजय आहे. १२५ वर्षांची कटुता आता संपली आहे. संवाद आणि आपसी समझोता यांद्वारे कोणताही वाद सोडवता येतो, हे आयोगाने सिद्ध केले आहे.- प्यारे खान, अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्याक आयोग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.