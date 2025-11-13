नागपूर

Nagpur News: चिमठानावाला-मेहंदीबाग १२५ वर्षे जुना वाद मिटला; मध्यस्थामार्फत १४ दिवसांत निकाल, प्रलंबित ३३ प्रकरणे घेणार मागे

Minority Commission: १२५ वर्षांपासून प्रलंबित चिमठानावाला-मेहंदीबाग वाद महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतर फक्त १४ दिवसांत निकाली; प्यारे खान यांच्या मध्यस्थीने ऐतिहासिक समझोता.
Nagpur News

Nagpur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने एक ऐतिहासिक मध्यस्थता करत १२५ वर्ष जुना चिमठानावाला विरुद्ध मेहंदीबाग वाद केवळ १४ दिवसांत निकाली काढण्यात आला. त्यानुसार, देशातील विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेले ३३ प्रकरणे सुद्धा मागे घेण्याचे निश्‍चित करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nagpur
Court
property

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com