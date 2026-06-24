नागपूर

Nagpur: कृत्रिम बुद्धिमत्ता करणार गुन्ह्यांचा तपास; ‘मार्व्हल’कडून ‘एआय इन्व्हेस्टीगेशन प्लॅटफॉर्म’ विकसित

Maharashtra Police to Use AI for Criminal Investigations: महाराष्ट्र पोलिसांच्या गुन्हे तपास प्रक्रियेला अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि अचूक बनवण्यासाठी AI इन्वेस्टिगेशन प्लेटफ़ॉर्म विकसित करण्यात येत आहे
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: गुन्ह्यांचा तपास अधिक पारदर्शक, अचूक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या ‘मार्व्हल’ या विशेष उद्देश संस्थेकडून कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ‘एआय इन्व्हेस्टीगेशन प्लॅटफॉर्म’ विकसित करण्यात येत आहे. प्रारंभी या प्रणालीची दोन पोलिस युनिट्समध्ये प्रायोगिक अंमलबजावणी होणार असून त्यानंतर राज्यभर विस्ताराचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

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