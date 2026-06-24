Nagpur: कृत्रिम बुद्धिमत्ता करणार गुन्ह्यांचा तपास; ‘मार्व्हल’कडून ‘एआय इन्व्हेस्टीगेशन प्लॅटफॉर्म’ विकसित

नागपूर: गुन्ह्यांचा तपास अधिक पारदर्शक, अचूक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या ‘मार्व्हल’ या विशेष उद्देश संस्थेकडून कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ‘एआय इन्व्हेस्टीगेशन प्लॅटफॉर्म’ विकसित करण्यात येत आहे. प्रारंभी या प्रणालीची दोन पोलिस युनिट्समध्ये प्रायोगिक अंमलबजावणी होणार असून त्यानंतर राज्यभर विस्ताराचा निर्णय घेतला जाणार आहे..‘मार्व्हल’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा नागपूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी सदर माहिती दिली. या प्लॅटफॉर्मद्वारे तक्रारदार, पीडित व साक्षीदारांची ऑडिओ-व्हिज्युअल निवेदने स्वयंचलितपणे लिखित स्वरूपात रूपांतरित होतील..Pune Traffic: पुणे शहर ठप्प! पावसाने रस्ते जलमय, प्रमुख चौकांमध्ये वाहतूक विस्कळित.तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपासाचा रोडमॅप तयार केला जाईल. मुद्देमाल व डिजिटल पुराव्यांच्या सुरक्षेसाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर होणार असून त्यामुळे फेरफार आणि अनावश्यक मानवी हस्तक्षेपाला आळा बसेल. आरोपपत्रांची छाननी, नोंदणी प्रक्रिया आणि तपास अधिक वेगवान व विश्वासार्ह करण्यासही या प्रणालीची मदत होणार आहे, असेही ते म्हणाले..ब्लॉकचेनमुळे पुरावे अधिक सुरक्षितपोद्दार यांनी सांगितले की, गुन्हे तपास अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी विकसित होत असलेल्या ‘एआय इन्व्हेस्टिगेशन प्लॅटफॉर्म’चा केंद्रबिंदू ‘इन्व्हेस्टिगेशन कोपायलट’ असेल. गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार तपासाची दिशा, पुराव्यांचे मूल्यमापन, लागू कायदे आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत तो तपास अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करेल. आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी त्यातील त्रुटीही निदर्शनास आणून देईल. डिजिटल, ध्वनी आणि भौतिक पुराव्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ब्लॉकचेन-आधारित ‘चेन ऑफ कस्टडी’ प्रणाली वापरण्यात येणार आहे. यामुळे पुराव्यांमध्ये फेरफार होण्याची शक्यता कमी होईल..Electric Vehicles Maharashtra : पेट्रोल-डिझेलच्या दणक्याला 'इलेक्ट्रिक' उत्तर! ई-वाहनांच्या खरेदीत मोठी वाढ; राज्यात नऊ लाख, तर जळगावात 23 हजार 'ईव्ही'.वेगळ्या पायाभूतसुविधांवर आधारित यंत्रणा ही संपूर्ण यंत्रणा महाराष्ट्र पोलिसांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील सुरक्षित आणि बाह्य इंटरनेटपासून वेगळ्या पायाभूत सुविधांवर कार्यरत राहणार आहे. प्रायोगिक प्रकल्पासाठी पोलिस युनिट्सची निवड पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.