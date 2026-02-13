महाराष्ट्रात खळबळ! राज्याचे माजी मंत्री अन् प्रदेशाध्यक्ष राहिलेल्या काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्याविरुद्ध अटक वॉरंट

महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात एक मोठी खळबळ उडाली आहे. काँग्रेस पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्री असलेल्या रणजित देशमुख यांच्याविरुद्ध न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले आहे. हे प्रकरण धनादेश न वटण्याशी संबंधित असून, यामुळे विदर्भातील राजकीय वातावरण तापले आहे. देशमुख यांच्यासह आणखी दोन व्यक्तींविरुद्ध हे वॉरंट काढण्यात आले आहे, ज्यामुळे पक्षातील नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे..काय आहे प्रकरण?या प्रकरणात अतुल देवगडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. देवगडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रणजित देशमुख यांनी त्यांना एकूण ११ लाख रुपयांचे पाच धनादेश दिले होते. मात्र, हे सर्व धनादेश बँकेतून वटले नाहीत. यामुळे आर्थिक फसवणुकीचा आरोप होऊन न्यायालयात प्रकरण दाखल झाले. न्यायाधीशांनी या प्रकरणात देशमुख यांना वारंवार हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. परंतु, ते आणि त्यांचे सहकारी न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत. यामुळे न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत अटक वॉरंट जारी करण्याचा निर्णय घेतला. हे वॉरंट नागपूर न्यायालयाने काढले असून, यामुळे देशमुख यांच्या राजकीय कारकिर्दीला धक्का बसण्याची शक्यता आहे..Nagpur Accident: बारावीच्या पेपरला जाताना काळाचा घाला; टिप्परच्या धडकेत बाप-लेकीचा मृत्यू.कोण आहेत रणजित देशमुख?रणजित देशमुख हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख राजकीय व्यक्तिमत्त्व आहेत. विदर्भ भागातील ते एक दिग्गज नेते म्हणून ओळखले जातात. काँग्रेस पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश समितीचे (एमपीसीसी) ते दोनदा अध्यक्ष म्हणून कार्यरत राहिले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात पक्षाने अनेक महत्त्वाच्या निवडणुका लढवल्या आणि विदर्भातील पक्ष संघटना मजबूत करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. राज्य सरकारमध्ये माजी मंत्री म्हणून त्यांनी विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. विशेषत: कॅबिनेट मंत्री पदावर असताना त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी योगदान दिले आहे..देशमुख यांची राजकीय कारकीर्द रामटेक विधानसभा मतदारसंघापासून सुरू झाली. तेथून ते आमदार म्हणून निवडून आले आणि पुढे राज्यस्तरीय नेते म्हणून उदयास आले. विदर्भाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा, या चळवळीतही त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. राजकारणाबरोबरच सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातही त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. अनेक शैक्षणिक संस्था आणि सामाजिक संघटनांची उभारणी करण्यात त्यांचे योगदान आहे..या अटक वॉरंटच्या बातमीनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, देशमुख यांनी या प्रकरणात काय भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Nagpur News: सावनेरमध्ये तरुणाने संपवले जीवन; मृत्यूचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.