नागपूर

महाराष्ट्रात खळबळ! राज्याचे माजी मंत्री अन् प्रदेशाध्यक्ष राहिलेल्या काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्याविरुद्ध अटक वॉरंट

Arrest Warrant Issued Against Former Minister & Ex-State Congress Chief Ranjit Deshmukh

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात एक मोठी खळबळ उडाली आहे. काँग्रेस पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्री असलेल्या रणजित देशमुख यांच्याविरुद्ध न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले आहे. हे प्रकरण धनादेश न वटण्याशी संबंधित असून, यामुळे विदर्भातील राजकीय वातावरण तापले आहे. देशमुख यांच्यासह आणखी दोन व्यक्तींविरुद्ध हे वॉरंट काढण्यात आले आहे, ज्यामुळे पक्षातील नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

Congress
Nagpur
Maharashtra Politics
Maharashtra News

