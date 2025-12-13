नागपूर

Education: प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त जागांवरून गोंधळ; विरोधकांकडून ‘हक्कभंग’चा इशारा, बदलीची कार्यवाही पूर्ण झाल्याचे स्पष्टीकरण

Confusion Over Primary Teacher Vacancies in Maharashtra: राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त जागांवरून विधानसभेत तीव्र वाद. चुकीच्या आकडेवारीवरून विरोधकांचा हक्कभंगाचा इशारा.
Education

Education

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : राज्यातील प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त जागांवरून विधानसभेत चांगलाच गोंधळ झाला. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शिक्षकांच्या १५ हजार जागा रिक्त असल्याचे सांगितले. त्याला विधिमंडळातील काँग्रेस नेते विजयी वडेट्टीवार यांनी आक्षेप घेतला.

