Education: प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त जागांवरून गोंधळ; विरोधकांकडून ‘हक्कभंग’चा इशारा, बदलीची कार्यवाही पूर्ण झाल्याचे स्पष्टीकरण

नागपूर : राज्यातील प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त जागांवरून विधानसभेत चांगलाच गोंधळ झाला. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शिक्षकांच्या १५ हजार जागा रिक्त असल्याचे सांगितले. त्याला विधिमंडळातील काँग्रेस नेते विजयी वडेट्टीवार यांनी आक्षेप घेतला..राज्यात ३७ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त असताना सभागृहात, चुकीची माहिती दिला जात असल्याचा आरोप केला. नाना पटोले यांनी थेट हक्कभंगाचा इशारा देऊन एकच खळबळ उडवून दिली..Yeola News : 'शिक्षक द्या शिक्षक!' हवालदार वस्ती शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान; पालकांसह थेट पंचायत समिती गाठली.राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांची प्रलंबित असलेल्या बदली प्रक्रियेबाबत मोहन मते व अन्य सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यातील शिक्षकांची बदली प्रक्रिया मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्यातील १२ हजार शिक्षकांची बदली झाली नसल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले..सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलताना गोरे म्हणाले, राज्यात शिक्षकांची एक लाख ७६ हजार ९०३ इतकी संख्या आहे. यातील एक लाख ७६ हजार ६२४ इतक्या जागा भरल्या आहेत. केवळ १५ हजार जागा रिक्त असून, जिल्हा परिषद शिक्षकांचे बदलीचे वेळापत्रकही निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच या वेळापत्रकानुसार शिक्षकांच्या बदलीची कार्यवाही पूर्ण झाली असल्याचे सभागृहाला सांगितले..वडेट्टीवारांचा आक्षेपगोरे यांच्या या उत्तराला वडेट्टीवार यांनी आक्षेप घेतला. राज्यात ३७ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. असे असताना, विभागाकडून आलेली चुकीची माहिती मंत्री वाचत असल्याचे त्यांनी अध्यक्षांना सांगितले. यावरून सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले. गोरे यांनी जिल्हानिहाय रिक्त जागांची माहितीच सभागृहासमोर ठेवली. चर्चेवेळी वडेट्टीवार यांनी त्यांच्या मतदारसंघात शिक्षकांच्या २३७ जागा रिक्त असल्याचे सांगितले. मात्र गोरे यांनी ही संख्या ४३७ असल्याचे निदर्शनास आणून दिले..कोकणात अभावभास्कर जाधव यांनी कोकणात एस. सी., एस. टी. उमेदवार मिळत नसल्याने बाहेरील जिल्ह्यातील लोक याठिकाणी नोकरीस येतात. मात्र कालांतराने ते जिल्हांतर्गत बदलीने स्वतःच्या जिल्ह्यात जातात. यामुळे कोकणातील शाळांना शिक्षक मिळत नसल्याची गंभीर बाब, सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली..सोयीच्या ठिकाणी बदल्यासुमीत वानखेडे यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील ४३ शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या, मात्र बदलीने केवळ दहा शिक्षक आल्याचे सांगितले. तसेच अनेक शिक्षक शहराच्या भोवताली असणाऱ्या शाळेत, सोयीच्या ठिकाणी बदली करून घेतात. गरज असलेल्या ठिकाणी शिक्षक काम करत नसल्याकडे लक्ष वेधले..Nagpur Winter Session: मोर्चेकऱ्यांच्या हालअपेष्टांची उच्च न्यायालयाकडून दखल; निवारागृह उपलब्ध करणे सरकारचे कर्तव्य.शाळांची बदनामी नको ः गोरेराज्यातील सरकारी शाळांना कुलूप लावले जात आहे. राज्याचे शिक्षण धोरण गरिबाच्या पोटावर उठले आहे. तुम्हीही रिक्त शिक्षक संख्येची चुकीची माहिती देत आहात. त्यामुळे मी तुमच्यावर हक्कभंग मांडणार असल्याचा इशारा नाना पटोले यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना दिला. यावर ‘‘ राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा उत्तम चालल्या आहेत. त्यामुळे सरसकट शाळांची बदनामी करू नका,’’ असा टोला गोरे यांनी लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.