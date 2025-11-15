नागपूर

Maharashtra RDSS Funds: राज्यातील वीज वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी २,६५५ कोटी

Battery Storage Project: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रासाठी आरडीएसएस अंतर्गत २६५५ कोटींच्या निधीची मागणी केली असून ८ हजार मे.वॅ. तास बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पास केंद्राची सकारात्मक भूमिका मिळाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेत पायाभूत सुविधांच्या संशोधित वीज वितरण क्षेत्र योजनेसाठी (आरडीएसएस) महाराष्ट्राला २६५५ कोटी रुपये देण्याची मागणी केली. लवकरच हा निधी देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

