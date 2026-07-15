Nagpur: गावे स्थलांतरणात महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी; देशातील ७२ टक्के गावे व्याघ्र प्रकल्पांतून बाहेर काढण्याचे व पुनर्वसनाचे आव्हान

नागपूर: राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (एनटीसीए) ताज्या ‘स्ट्राईड्स २०२६’ अहवालानुसार, देशातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या ‘क्रिटिकल टायगर हॅबिटॅट’ (गाभा क्षेत्र) मधून आतापर्यंत २९८ गावे आणि ३२ हजारांहून अधिक कुटुंबांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. यात अनुक्रमे मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. राज्यातील ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा’तून २९ गावातील २, ०५६ कुटुंबे आणि मेळघाटमधून २५ गावांमधील ४, ७११ कुटुंबांचे पुनर्वसन केले आहे..देशातील वाघांसाठी सुरक्षित आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय राखीव क्षेत्र तयार करण्याच्या मोहिमेला अनेक दशकांनंतरही मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अद्याप तब्बल ७४२ गावे म्हणजे ७२ टक्के आणि जवळपास ९८ हजार कुटुंब गाभा क्षेत्रातच वास्तव्यास आहेत. वन्यजीव संरक्षण आणि जंगलात राहणाऱ्या समुदायांचे हक्क व उपजीविका यामध्ये संतुलन राखताना प्रशासनाची मोठी कसरत होत आहे. देशातील ५८ व्याघ्र प्रकल्पांमधील पर्यावरणीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक परिस्थितीचा आढावा या अहवालात घेण्यात आला आहे..Sadabhau Khot Latest Political Statement : 'सवतीचं स्वागतच, भांडीकुंडी करू लागेल'; जयंत पाटलांच्या भाजप प्रवेशाबाबत आमदार सदाभाऊ खोत यांचा खोचक टोला.अहवालानुसार, देशातील अधिसूचित व्याघ्र प्रकल्पांच्या गाभा क्षेत्रात एकूण १ हजार ४० गावे होती. त्यापैकी केवळ २८ टक्के म्हणजेच २९८ गावांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले. तर ७२ टक्के गावे अजूनही आतच आहेत. कौटुंबिक पातळीवर विचार केल्यास, १ लाख २९ हजार ९८४ कुटुंबांपैकी केवळ ३२ हजार १९८ कुटुंबांचे स्थलांतर झाले आहे. ९७ हजार ७८६ कुटुंब अजूनही जंगलात राहत आहेत. देशातील १८ व्याघ्र प्रकल्प पूर्णपणे मानवरहित करण्यात यश आले आहे. तरी ४० प्रकल्पांमध्ये अजूनही मानवी वस्त्या कायम आहेत..मध्य प्रदेशातील ‘वीरंगना दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्प’ ४३ गावे, ५, ७०१ कुटुंबे अव्वल स्थानी आहेत. त्याखालोखाल कान्हामधील ३७ गावे आणि सातपुडा ३६ गावांचे पुनर्वसन सरकारने केले आहे. या राज्यांसमोर अजूनही मोठे आव्हान अनेक व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये आजही मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. तेलंगणाच्या अमराबाद व्याघ्र प्रकल्पात सर्वाधिक ६१ गावे आणि देशात सर्वाधिक म्हणजे २० हजार ४३५ कुटुंब गाभा क्षेत्रात आहेत. राजस्थानच्या रणथंबोरमध्ये ६० गावे (७ हजार ३७३ कुटुंब), छत्तीसगडच्या इंद्रावतीमध्ये ५६, तर उंदती-सीतानदीमध्ये ५१ गावे अजूनही स्थलांतराच्या प्रतीक्षेत आहेत. दक्षिण भारतातील अनामलाई आणि सत्यमंगलममध्येही ही समस्या कायम आहे..Jayant Patil Fadnavis meeting : जयंत पाटील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना का भेटले? प्रफुल्ल पटेल-तटकरेंसोबत होते का? जयंत पाटलांनी सविस्तर सांगितलं.कायदेशीर प्रक्रिया आणि उद्दीष्टव्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसन पूर्णपणे ऐच्छिक असून ते वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ आणि वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत केले जाते. ग्रामसभांची पूर्वसंमती आणि योग्य पुनर्वसन पॅकेज मिळाल्यानंतरच ही प्रक्रिया पार पाडली जाते. वाघांच्या सुरक्षित व सक्षम प्रजननासाठी प्रत्येक प्रकल्पात ८०० ते १ हजार २०० चौ. किमीचे मानवरहित क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. हे दुहेरी उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी निरंतर राजकीय इच्छाशक्ती, निधी आणि सामाजिक समन्वयाची गरज असल्याचे एनटीसीएने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.