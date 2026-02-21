SSC Exam : गोंदियात सापडलेला 'तो' डमी विद्यार्थी नागपुरातला; १२वी नंतर आता १० वीच्या परीक्षेतही गैरप्रकार समोर..

नागपूर : राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेत पहिल्यात दिवशी मराठीच्या पेपरमध्ये गोंदियात ‘डमी’ विद्यार्थी असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. सापडलेला तो विद्यार्थी नागपुरातील उत्तर नागपूरचा रहिवासी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या विद्यार्थ्याच्या नावे परीक्षा देण्यात आली, तोही विद्यार्थी नागपुरातीलच असल्याचे मंडळाच्या निदर्शनास आले आहे. .राज्य शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. शुक्रवारी (ता.२०) दहावीचा मराठीचा पेपर घेण्यात आला. यामध्ये गोंदियातील तिरोडा तालुक्यातील गिरीजाबाई कन्या हायस्कूलच्या केंद्रावर वर्ग पर्यवेक्षकाला एका विद्यार्थ्यांच्या जागी दुसरा विद्यार्थी बसल्याची बाब निदर्शनास आली. या विद्यार्थ्यांकडील ओळखपत्राची तपासणी केली असता, त्यावर त्याचा फोटो चिटकविल्याचे आढळून आले..मोठी बातमी! बोर्डाच्या परीक्षेवेळी ‘या’ केंद्रांवर भरारी पथकांचे लक्ष; प्रांताधिकारी, तहसीलदार, शिक्षणाधिकाऱ्यांची पथके; ‘या’ वेळेआधी विद्यार्थ्यांना केंद्रावर पोचावे लागणार.याप्रकरणी पोलिसांना तक्रार दिल्यावर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली. त्याने नागपुरातील पंचशिलनगरात वास्तव्यास असल्याची कबुली दिली. याशिवाय ज्या विद्यार्थ्यांच्या नावावर तो बसला, तोही विद्यार्थी नागपुरातीच असल्याची माहिती दिली. त्याने तिरोड्यातील गांधी विद्यालयातून १७ क्रमांकाचा अर्ज करून दहावीची परीक्षा दिल्याची माहिती समोर आली. या विद्यालयात जवळपास सात विद्यार्थी अशाप्रकारे परीक्षेला बसल्याची माहिती समोर आली. गोंदिया जिल्ह्यात अशाच प्रकारे शेकडो विद्यार्थी नागपुरातून १७ क्रमांकाच्या अर्जावर काही केंद्रावर बसून उत्तीर्ण होत असल्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..Exam Paper Burning: बीडमध्ये कॉपीचे गठ्ठे जाळतानाचे व्हिडिओ समोर; सीसीटीव्ही फुटेज पाहून कारवाई होणार, शिक्षण क्षेत्रात उडाली खळबळ!.रॅकेट असण्याची शक्यतागोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात कॉपी होत असल्याची तक्रार सातत्याने होताना दिसून येते. यापूर्वीही अनेक केंद्रावर सामुहिकरित्या कॉपी करण्यात येत असल्याचा आरोप झालेला आहे. आता गोंदियामध्ये ‘डमी’ उमेदवार सापडल्याने शिक्षण संस्थेद्वारे आर्थिक फायद्यासाठी अशाप्रकारे बाहेरच्या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे यामध्ये मोठे रॅकेट असल्याची शक्यता असल्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.