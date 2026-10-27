नागपूर

ST Workers Protest: दिवाळीत एसटी कामगार आंदोलनाच्या पवित्र्यात

Statewide Agitation from November 3 : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्या पूर्ण न झाल्यास ३ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने दिला आहे. वेतन, दिवाळी भेट आणि थकीत भत्त्यांसह विविध मागण्यांसाठी घंटानाद, निदर्शने आणि धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
Maharashtra ST workers warn of statewide protests over pending salary arrears and Diwali-related payments.

Maharashtra ST workers warn of statewide protests over pending salary arrears and Diwali-related payments.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: दिवाळीपूर्वी प्रलंबित आर्थिक मागण्या पूर्ण न झाल्यास एसटी कामगार आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या वतीने ३ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

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