ST Workers Protest: दिवाळीत एसटी कामगार आंदोलनाच्या पवित्र्यात

नागपूर: दिवाळीपूर्वी प्रलंबित आर्थिक मागण्या पूर्ण न झाल्यास एसटी कामगार आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या वतीने ३ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. .शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळणे, २५ हजार रुपये दिवाळी भेट मिळणे, १२ हजार ५०० रुपये सणासाठी, २०१६ पासूनची वार्षिक वेतनवाढ व घरभाडे भत्त्याची थकबाकी आणि २०१८ पासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी तातडीने द्यावी आदी मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांना निवेदन दिले आहे..कर्मचाऱ्यांना सणासुदीच्या काळातही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. यात ३ नोव्हेंबरला घंटानाद, ४ नोव्हेंबरला निदर्शने आणि ५ नोव्हेंबरला धरणे करण्यात येणार आहे. ५ नोव्हेंबरच्या आंदोलनात एकही कर्मचारी कर्तव्यावर जाणार नसून आंदोलनात सहभागी होईल. यामुळे प्रवासी वाहतुकीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजय हट्टेवार यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.