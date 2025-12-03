नागपूर

Teachers Protest: शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन; पाच डिसेंबरला राज्यभर शाळा बंद

Maharashtra Education: राज्यातील विविध शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनांनी राज्य सरकारने घेतलेल्या अन्यायकारक निर्णयांविरोधात शुक्रवारी राज्यभरातील शाळा बंद आंदोलन घोषित केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : राज्यातील विविध शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनांनी राज्य सरकारने घेतलेल्या अन्यायकारक निर्णयांविरोधात शुक्रवारी (ता.५) राज्यभरातील शाळा बंद आंदोलन घोषित केले आहे.

