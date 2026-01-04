HSRP ची मुदत संपली! आता थेट कारवाई होणार? RTO चा इशारा, परिवहन विभागानं काय सांगितलं?

महाराष्ट्र परिवहन विभागाने सर्व वाहनांवर उच्च-सुरक्षा नोंदणी प्लेट (HSRP) बसवण्याची अंतिम मुदत वारंवार वाढवूनही, मोठ्या संख्येने वाहने नोंदणीकृत नाहीत. ३१ डिसेंबरची अंतिम मुदत आधीच उलटून गेली आहे. या परिस्थितीत, आरटीओने कारवाई करण्याचे जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात उच्च-सुरक्षा नोंदणी प्लेट बसवण्याची अंतिम मुदत मूळतः ३१ मार्च २०२५ होती. त्यानंतर ती ३० जून २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली. .त्यानंतर, १५ ऑगस्टपर्यंत नंबर प्लेट बदलण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर ही अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर आणि ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली. तथापि, नागपूर जिल्ह्यातील १३ लाखांहून अधिक वाहनांनी अद्याप नवीन नंबर प्लेटसाठी नोंदणी केलेली नाही. परिवहन आयुक्तांच्या निर्देशानंतर, या वाहनांवर कारवाई मोहीम सुरू केली जाईल. .VIDEO : मतदानाचा नवा फॉर्म्युला! प्रभाग रचनेनुसार चार मतदान कसे कराल? व्हिडिओतून समजून घ्या.प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (ग्रामीण) विजय चव्हाण यांनी सांगितले की, HSRP नसलेल्या वाहनांवर उडत्या पथकांद्वारे कारवाई केली जाईल. ३१ डिसेंबरपर्यंत नोंदणी आणि वेळ निश्चित करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. परिवहन विभागाने स्पष्ट केले की, एचआरपीएस न बसवणाऱ्या वाहन मालकांचे वाहनांचे हस्तांतरण, कर्ज परतफेड इत्यादी थांबवण्यात येतील. वाहनांची पुनर्नोंदणी, वाहनांमध्ये बदल आणि परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. वाहनांची संख्या मोठी असल्याने, ही अंतिम मुदत पुन्हा वाढवण्याची शक्यता आहे..महाराष्ट्र सरकारने १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांना HSRP नंबर प्लेट बसवण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी सरकारने दिलेली अंतिम मुदत आता संपली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सरकार आता थेट दंडात्मक कारवाई करत आहे. जर एखाद्या वाहनावर HSRP नंबर प्लेट नसेल तर मालकाला दंड आकारला जाईल..Uddhav Thackeray Reacts To Fadnavis : मराठी हिंदू महापौर घोषणेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना उद्धव ठाकरेंनी दिलं उत्तर, म्हणाले डोंब कावळे....सुरुवातीला, तो ₹१,००० पर्यंत असू शकतो. जर पुन्हा उल्लंघन आढळून आले तर दंड ₹५,००० ते ₹१०,००० पर्यंत असू शकतो. ही कारवाई टाळण्यासाठी, चालकांनी राज्य परिवहन विभागाच्या अधिकृत वेब पोर्टल, transport.maharashtra.gov.in वर नोंदणी करावी आणि तेथे योग्य पैसे द्यावेत. जर पावती वाहतूक पोलिसांना दाखवली तर वाहन मालकावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.