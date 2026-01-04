नागपूर

HSRP ची मुदत संपली! आता थेट कारवाई होणार? RTO चा इशारा, परिवहन विभागानं काय सांगितलं?

HSRP Deadline RTO Action: आता HSRP रजिस्ट्रेशन केलं नसेल तर अडचणीत येणार आहात. डेडलाइननंतर कडक कारवाई सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाहतूक विभागाने थेट इशारा दिला आहे.
HSRP Deadline RTO Action

HSRP Deadline RTO Action

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र परिवहन विभागाने सर्व वाहनांवर उच्च-सुरक्षा नोंदणी प्लेट (HSRP) बसवण्याची अंतिम मुदत वारंवार वाढवूनही, मोठ्या संख्येने वाहने नोंदणीकृत नाहीत. ३१ डिसेंबरची अंतिम मुदत आधीच उलटून गेली आहे. या परिस्थितीत, आरटीओने कारवाई करण्याचे जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात उच्च-सुरक्षा नोंदणी प्लेट बसवण्याची अंतिम मुदत मूळतः ३१ मार्च २०२५ होती. त्यानंतर ती ३० जून २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली.

Loading content, please wait...
Vehicle
transport department
Maharashtra State Transport corporation
number plate

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com