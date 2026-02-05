Gadchiroli News: मार्कंडेश्वराचा जीर्णोद्धार दहा वर्षांपासून सुरूच; महाशिवरात्री यात्रा दोन आठवड्यांवर, अपूर्ण कामांबाबत भाविकांमध्ये नाराजी!

गडचिरोली: विदर्भाची काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चामोर्शी तालुक्यातील मार्कंडादेव येथील भगवान मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर समूहाच्या जीर्णोद्धाराचे काम मागील दहा वर्षांपासून अजूनही सुरूच आहे. येत्या १५ फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्री आहे व दरवर्षी होणारी यात्रा प्रारंभ व्हायला अवघ्या दोन आठवड्यांचा कालावधी उरला असतानाही काम अद्याप पूर्ण न झाल्याने भाविकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे काम सन २०१५ पासून सुरूच असून हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. याशिवाय राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध विकासकामे सुरू आहेत. यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर सुविधा वाढवण्याचे प्रयत्न होत असले तरी अजूनही काही मूलभूत अडचणी कायम आहेत. बायपास मार्गाची कोणतीही ठोस व्यवस्था नसल्यामुळे चामोर्शी–मार्कंडादेव मुख्य मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होते. अनेक वेळा तासन्तास वाहतूक ठप्प राहत असल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच, बाहेरून येणाऱ्या भाविकांच्या प्रचंड गर्दीत स्थानिक भक्तांना दर्शनासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे..स्थानिक नागरिकांना अनेक तास दर्शन रांगेत थांबावे लागत असल्याने यात्रेच्या कालावधीत स्थानिक भाविकांसाठी स्वतंत्र दर्शन रांग सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थ, भाविक व विविध सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. याशिवाय, बायपास मार्गाची तातडीने अंमलबजावणी, वाहतूक नियंत्रणासाठी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त, स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे तसेच आरोग्य सुविधांची योग्य सोय करण्यात यावी, अशी अपेक्षा भाविकांकडून व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी मार्कंडा देव येथे भेट दिल्यानंतर जीर्णोद्धाराच्या कामाला थोडाफार वेग आला आहे..ऐतिहासिक वारसामार्कंडादेव हे वैनगंगा नदीच्या तीरावर वसलेले प्राचीन व ऐतिहासिक धार्मिक स्थळ असून श्रद्धा, आस्था व अध्यात्माचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. येथे महाशिवरात्रीच्या यात्रेसाठी संपूर्ण भारतभरातून लाखो भाविक भक्त मोठ्या श्रद्धेने येथे दाखल होत असतात. यावेळी विशेष पूजा, अभिषेक, रुद्राभिषेक तसेच विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते..श्री क्षेत्र मार्कंडेश्वर मंदिर आपला प्राचीन, ऐतिहासिक वारसा आहे. त्याचा जीर्णोद्धार करताना अनेक तांत्रिक बाबी लक्षात घेऊन अतिशय कौशल्याने हे काम करावे लागते. मागील महिन्यापासून कामाला बराच वेग आला आहे. मार्चमध्ये योग्य नियोजन करून बायपास मार्गासंदर्भात योग्य निर्णय घेतला जाईल."- अविश्यांत पंडा, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली.महाशिवरात्रीसारख्या पवित्र सणाच्या निमित्ताने भाविकांची श्रद्धा जपत स्थानिक नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात. जीर्णोद्धाराचा वेग वाढवून बायपास मार्गाचेही काम करावे.- आचार्यंश्री श्रीमंत संतोष सुरपाम, मठाधिपती, जय संतोषी माँ शक्तिपीठ, मार्कंडा देव.पुरातत्त्वीय बांधकामांचा जीर्णोद्धार त्यांच्या मूळ शैलीतच होणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मंदिराचे ऐतिहासिक स्वरूप अबाधित ठेवून काम पूर्ण केले जात आहे. संबंधित बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.”- अरुण मल्लिक, अधीक्षक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग.Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.माजी आमदार, माजी खासदारही थकले..मार्कंडेश्वराच्या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराला गती यावी, यासाठी तत्कालीन खासदार डॉ. अशोक नेते व तत्कालीन आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी गल्ली ते दिल्लीपर्यंत सगळे प्रयत्न केले. या दोन्ही नेत्यांचा कार्यकाळ संपला. पण जीर्णोद्धाराचे काम पूर्ण झाले नाही. याशिवाय संत श्री मुरलीधर महाराजांनी जिल्हा कार्यालयावर मोर्चा तसेच मंदिर परिक्रमेचे आंदोलन केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.