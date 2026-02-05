नागपूर

Gadchiroli News: मार्कंडेश्वराचा जीर्णोद्धार दहा वर्षांपासून सुरूच; महाशिवरात्री यात्रा दोन आठवड्यांवर, अपूर्ण कामांबाबत भाविकांमध्ये नाराजी!

Maharashtra Religious site Renovation controversy: मार्कंडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धारात दहा वर्षांचा विलंब; भाविकांची नाराजी
Devotees Upset Over Delayed Renovation as Mahashivratri Approaches

Devotees Upset Over Delayed Renovation as Mahashivratri Approaches

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली: विदर्भाची काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चामोर्शी तालुक्यातील मार्कंडादेव येथील भगवान मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर समूहाच्या जीर्णोद्धाराचे काम मागील दहा वर्षांपासून अजूनही सुरूच आहे. येत्या १५ फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्री आहे व दरवर्षी होणारी यात्रा प्रारंभ व्हायला अवघ्या दोन आठवड्यांचा कालावधी उरला असतानाही काम अद्याप पूर्ण न झाल्याने भाविकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Gadchiroli
Nagpur
temple
Gadchiroli District News

Related Stories

No stories found.