नागपूर

Nagpur Municipal Election : ...तर एकत्र लढणार ‘महाविकास आघाडी’; काँग्रेसकडून ३२ जागा सोडण्याची शक्यता

नागपूर महापालिका निवडणुकीत राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. आघाडी आणि युतीसाठी सत्तापक्ष आणि विरोधीपक्षाकडून बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
Nagpur Municipal Elections

नागपूर - महापालिका निवडणुकीत राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. आघाडी आणि युतीसाठी सत्तापक्ष आणि विरोधीपक्षाकडून बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. कॉंग्रेसही नागपूर महानगरपालिकेत ‘महाविकास आघाडी’ म्हणून लढण्याची शक्यता आहे.

