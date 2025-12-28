Nagpur Municipal Election : ...तर एकत्र लढणार ‘महाविकास आघाडी’; काँग्रेसकडून ३२ जागा सोडण्याची शक्यता

नागपूर - महापालिका निवडणुकीत राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. आघाडी आणि युतीसाठी सत्तापक्ष आणि विरोधीपक्षाकडून बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. कॉंग्रेसही नागपूर महानगरपालिकेत ‘महाविकास आघाडी’ म्हणून लढण्याची शक्यता आहे..राष्ट्रवादी वगळता, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), वंचित बहुजन आघाडी आणि रिपब्लकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) यांचा समावेश होणार असून ३२ जागांवर एकमत होण्याची शक्यता आहे.काँग्रेसला मागील तीन नागपूर महापालिका निवडणुकांमध्ये सत्ता मिळविण्यात यश आले नाही. मागील निवडणुकीत त्यांच्या नगरसेवकांची संख्या २९ होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली. मात्र, विधानसभेत दोन जागा वगळता कॉंग्रेसला त्यात वाढ करता आली नाही..यावेळी लाडक्या बहिणींसह मतविभाजनाचा फटका बसल्याचे दिसून आले. मात्र, आता महापालिका निवडणुकीत कुठलेही मतविभाजन होऊ नये यासाठी समविचारी पक्षांना सोबत घेण्यासाठी कॉंग्रेसने बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे.त्यातून रिपब्लिकनसह वंचित आघाडी आणि शिवसेनेला सोबत घेण्यासाठी कॉंग्रेस प्रयत्नरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे येत्या महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाव असलेल्या पक्षांना ३२ तिकिटे देण्याची कॉंग्रेसची तयारी आहे. त्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाला १० ते १२ जागा आणि इतर पक्षांना १८ जागा देण्याची शक्यता आहे..उर्वरित जागांवर काँग्रेस स्वतःच्या चिन्हांवर उमेदवार उभे करणार आहे. यासंबंधी तीन दिवसांपासून मुंबईत चर्चा सुरू आहे. मात्र, अंतिम निर्णय २९ किंवा ३० डिसेंबरला जाहीर केला जाईल..राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) स्वतंत्र लढणार?दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याची चर्चा राज्यभरात सुरू आहे. त्याचा परिणामही महाविकास आघाडीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यातून जागा वाटपात काँग्रेसने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला (शरद पवार गट) डावलल्याचे दिसून येत आहे. त्यातूनच ३२ जागांमध्ये राष्ट्रवादीच्या वाट्याला एकही जागा नसल्याने नागपूर महानगरपालिकेत राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणे लढणार असल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे भाजपाकडूनही राष्ट्रवादीशी (अजित पवार गट) युती होण्याची शक्यता धुसर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.