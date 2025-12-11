नागपूर
Chandrashekhar Bawankule: ‘झेडपी’, मनपा एकत्रच लढणार; चंद्रशेखर बावनकुळे, मुंबईत समन्वय समिती स्थापणार
Municipal Elections 2025: महायुती एकत्र राहणार, ५१% मतांवर विजय हे ध्येय महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी जिल्हा-महापालिका निवडणुकीबाबत घोषणा केली. शिवसेना बजप युतीने मुंबई महापालिकेसह सर्व स्थानिक निवडणुका मिळून लढण्याची रणनीती ठरवली आहे.
नागपूर : जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीची एकजूट कायम राहणार आहे. आम्ही ५१ टक्के मतांचा आकडा गाठून विजय मिळवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या निवडणुका महायुती एकत्रच लढणार, अशी घोषणा महसूलमंत्री व स्थानिक स्वराज्य संस्था भाजप निवडणूक प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केली.