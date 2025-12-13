Ravindra Chavan: महानगरपालिका निवडणुका एकत्र लढणार; भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची ग्वाही, जानेवारीत रणधुमाळीचे संकेत

नागपूर : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढणार असल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषदेत दिली. आगामी महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भात कशाप्रकारे पुढे जायचे याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत संयुक्त बैठक झाली..भाजपच्या कोअर कमिटीचीही बैठक झाली. मनपा निवडणुका जानेवारीत होण्याची शक्यता आहे. परंतु, जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील आरक्षणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे या निवडणुका रखडण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने फडणवीस व शिंदे यांनी निवडणुका महायुतीमध्ये लढताना रणनीती आखण्याच्या दृष्टीने काही पद्धत विकसित करण्याची गरज व्यक्त केली होती..मुंबई व अन्य महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये महायुती व्हायला हवी, अशा अपेक्षा बैठकीत सर्वांनी व्यक्त केली. त्यानुसार सर्व महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये पक्षस्तरावर समित्या तयार करून युतीचा फॉर्म्युला ठरविण्याच्या दृष्टीने बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली..फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार याबाबत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची कमिटी तयार करून नियोजन करण्याच्या दृष्टीने चर्चा केली जाईल. आगामी निवडणुका या महायुती म्हणून सकारात्मकरित्या लढण्याचा विचार व्यक्त करण्यात आला. मुंबई व अन्य महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महायुती म्हणून लढण्याचा निर्णय वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले..केंद्र आणि राज्याच्या विकासाच्या योजना जनतेपर्यंत सकारात्मकपणे पोहोचविणे महत्त्वाचे आहे. महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार गुरुवारी रात्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ‘देवगिरी’ निवासस्थानी बैठक झाली. यावेळी मुंबई व अन्य महानगरपालिका निवडणुका युती म्हणून लढल्या पाहिजे, असा सकारात्मक विचार करण्यात आला, असेही चव्हाण यांनी सांगितले..Eknath Shinde: आता माघार नाही, शिंदेसेना आक्रमक; स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवरून घेतला पवित्रा.महायुतीबाबत आणि पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भातील सर्व निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांच्यासह महायुतीमधील वरिष्ठ नेते वेळोवेळी निर्णय घेतील. त्याचप्रमाणे महानगरपालिका निवडणुकांमधील जागावाटप हे लोकहित आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ठरविण्यात येईल. महायुतीमध्ये भाजप आणि शिवसेना यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपीआय आणि अन्य घटकपक्षांचाही समावेश आहे.- रवींद्र चव्हाण,प्रदेशाध्यक्ष, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.