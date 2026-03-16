Narkhed Accident: मजूरांना घेऊन जाणारी पिकअप उलटली; १९ जण जखमी, नरखेड तालुक्यातील घटना, जखमींना बाहेर काढण्यात यश, अपघाताच काय कारण!

जलालखेडा (नरखेड) : नरखेड तालुक्यातील मोवाड हद्दीत शेती कामासाठी जाणाऱ्या मजुरांना घेऊन जाणारा पिकअप वाहन उलटल्याने १९ मजूर जखमी झाल्याची घटना सोमवारी (ता. १६) सकाळच्या सुमारास घडली. जखमींना मोवाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात रेफर करण्यात आले..मिळालेल्या माहितीनुसार, अमरावती जिल्ह्यातील जरूड, बाहदा व ईसम्ब्री येथील २७ मजूर संत्रा तोडीच्या कामासाठी बेलोना येथे जात होते. हे सर्व मजूर पिकअप वाहन क्रमांक एमएच २७ एक्स ७७३९ मधून प्रवास करत होते..मोवाड परिसरात वर्धा नदीलगत वाहन पोहोचताच चालक विजय निस्वाधे याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने पिकअप रस्त्याच्या कडेला उलटला. या अपघातात वाहनातील १९ मजूर गंभीर जखमी झाले..अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना वाहनातून बाहेर काढले. नगरसेवक ललित खंडेलवाल व दिनेश कुंभारे यांनी सहकार्य करून सर्व जखमी मजुरांना तातडीने मोवाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. .तेथील प्राथमिक उपचारानंतर सर्वांना पुढील उपचारासाठी नागपूर मेडिकल कॉलेज येथे हलविण्यात आले. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला असून अपघाताचे नेमके कारण काय याचा तपास सुरू आहे.