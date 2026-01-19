Nagpur politics: नागपूर मनपात उलथापालथ! गिऱ्हे, झा, मोटघरे, पांडे ठरले ‘जायंट किलर’; नवोदितांनी दिग्गजांना चारली पराभवाची धूळ..

नागपूर: नवोदितांनी दिग्गजांना धूळ चारत मनपात दमदार एन्ट्री केली आहे. भाजपचे संदीप जाधव यांचा पराभव करणाऱ्या काँग्रेसच्या मंजू चाचरकर, भूषण शिंगणे यांना पराभवाची धूळ चारणारे काँग्रेसचे शैलेश पांडे, भाजपच्याच माजी नगरसेविका प्रगती पाटील यांचा विजयाचा रथ रोखणारे अभिजित झा आणि भाजपचेच माजी नगरसेवक आणि अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांचा पराभव करणारे शुभम मोटघरे हे ‘जायंट किलर’ ठरले..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...मनपावर भाजपची सत्ता आली असली तरी काही महत्त्वाच्या नेत्यांचे पराभव भाजपसाठी धक्का देणारे ठरले. भाजपचे तीनदा नगरसेवक आणि उपमहापौरपद भूषविणारे संदीप जाधव यांचा प्रभाग ११ ‘अ’मधून काँग्रेसच्या मंजू चाचरकर यांनी धक्कादायक पराभव केला. भाजपचा गड असलेल्या प्रभाग ११ मध्ये काँग्रेसची एन्ट्री धक्कादायक असून, भाजपसाठी जाधव यांचा पराभवही मोठा धक्का मानला जात आहे. याच प्रभागातून दोनदा नगरसेवक राहिलेले भाजपचेच भूषण शिंगणे यांचाही काँग्रेसच्या नवख्या शैलेश पांडे यांनी पराभव केला. शिंगणे नासुप्रचे ट्रस्टीही राहिले आहेत..प्रभाग २७ ‘अ’ मधून भाजपचे माजी नगरसेवक आणि राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांचा काँग्रेसचे नवोदित शुभम मोटघरे यांनी १,९७८ मतांच्या फरकाने पराभव केला.पश्चिम नागपुरातील प्रभाग क्रमांक १४ ‘ड’ गटातून भाजपच्या माजी शहर महिलाध्यक्ष आणि तीनदा नगरसेविका राहिलेल्या प्रगती पाटील यांना काँग्रेसचे अभिजित झा यांनी पराभूत केले. .काँग्रेस, अपक्ष, भाजप अशा पक्षांतून चारदा नगरसेवक असण्यासोबतच एकदा उपमहापौरपद भूषविलेले माजी ज्येष्ठ नगरसेवक सतीश होले यांना यंदा त्यांचाच गड असलेल्या प्रभाग क्रमांक ३१ ‘ब’ गटातून पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यांना भाजपचे चंद्रकांत खंगार यांनी १,८२२ मतांनी पराभूत केले..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.वनवे-धवड यांना गिऱ्हेंकडून धोबीपछाडराष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) प्रदेश महासचिव आणि मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे तसेच दोनदा नगरसेवक राहिलेले काँग्रेसचे प्रशांत धवड या दिग्गजांना प्रभाग २७ ‘अ’ गटातून भाजपचे नवोदित प्रवीण गिऱ्हे यांनी पराभवाची धूळ चारली. पूर्वी काँग्रेसमध्ये असलेले वनवे व धवड यांच्यामध्ये मतविभाजन होऊन त्याचा फायदा गिऱ्हेंना झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.